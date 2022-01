In England sowie vielen anderen Ländern sind die Regeln dafür allerdings weniger streng. Auch Vereine aus Dänemark und den Niederlanden sollen angeklopft haben.

Eriksens Berater Martin Schoots meinte gegenüber der "Daily Mail": "Sein Vertrag mit Inter ist beendet, jetzt können wir nach vorne schauen."

Ad

Es laufe im Moment sehr gut, so der Spieleragent: "Er hat kurz vor Weihnachten alle Untersuchungen bestanden und die Ergebnisse sind so gut, dass er vermutlich noch im Januar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann." Bald werde aber auch der Däne selbst über seine Zukunft sprechen, so Schoots.

Bundesliga BVB-Abschied mit Verspätung? Ligue-1-Klub offenbar an Bürki dran VOR EINER STUNDE

Gegenüber "VoetbalPrimeur" verriet der Berater zudem, dass bei ihm bereits zwei Vereine angerufen hätten, "um zu erfahren, wie es ihm geht. Das ist schon vor einiger Zeit passiert, als er noch bei Inter unter Vertrag stand ."

Eriksen vor Rückkehr zu Tottenham?

Zuletzt absolvierte Eriksen Einzeltrainings beim Schweizer Klub FC Chiasso, um wieder fit zu werden. Das Vereinsgelände von Chiasso befindet sich nur knapp eine Stunde vom Wohnsitz des 29-Jährigen in Mailand entfernt.

Welche England-Klubs genau Interesse haben, blieb offen. Doch auf der Insel wird vor allem über eine mögliche Rückkehr zu Ex-Klub Tottenham Hotspur spekuliert. Dort spielte Eriksen von 2013 bis zu seinem Wechsel nach Mailand im Winter 2020. Zudem trainiert die Londoner aktuell Antonio Conte, der ehemalige Coach des Dänen bei Inter Mailand.

Eriksen hatte bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer beim Gruppenspiel der dänischen Nationalmannschaft am 12. Juni gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten und musste wiederbelebt werden. Kurz darauf wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt.

Das könnte Dich auch interessieren: Rüdiger heiß begehrt: Quartett um Bayern eröffnet angeblich Gespräche

Rangnick reagiert auf erste Pleite: "Haben immer noch Probleme"

Bundesliga "Rücksichtslos": Hoeneß will Impfgegner ausgrenzen VOR 2 STUNDEN