Adam Rooney lief also kurz vor Abpfiff der Fünftliga-Partie mit dem Ball am Fuß auf die linke Ecke des Spielfelds zu, ein wenig Zeit herausholen ob der 2:1-Führung. Seinen Gegenspieler vom FC Altrincham hatte der 33-Jährige im Blick, mit Zuschauer Kaylum Green aber konnte er nicht rechnen.

Der junge Mann rannte aufs Feld und attackierte Rooney. Immerhin: Er spielte dabei klar den Ball.

Die britische Zeitung "The Sun" bezeichnete Green daraufhin in Anlehnung an Liverpools Weltklasseverteidiger Virgil van Dijk als "Fan Dijk".

Rooney nahm es sportlich und twitterte später: "Der Junge hätte für dieses Tackle zum Spieler des Spiels gekürt werden müssen." Allerdings mahnte er auch: "Man kann heutzutage nicht mehr mit zwei Beinen voran reingehen."

Die "Sun" berichtete indes, Green sei am Tag des Spiels der Job gekündigt worden.

Nachdem die Aktion sich in den sozialen Medien verbreitete, habe er seinem ehemaligen Boss eine freche Nachricht geschrieben. "Ich habe ihm gesagt, dass er mich berühmt gemacht hat. Er war verdammt sauer darüber."

Dennoch könnte die Szene noch ein Nachspiel haben. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen ...

