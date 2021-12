Gabriel Martinelli (48.) und Emile Smith Rowe (87.) trafen für die Gunners, die an West Ham vorbei auf Rang vier sprangen.

Alexandre Lacazette verschoss einen Foulelfmeter (69.), nachdem West Hams Vladimir Coufal mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war (67.).

Ad

Bundesliga "Didi Hamann nagelt!" BVB-Trainer Rose geht auf TV-Experten los VOR EINER STUNDE

Am Montag verkündete die Liga insgesamt 42 Fälle in den Klubs - ein trauriger Rekord in der Pandemie.

Das könnte Dich auch interessieren: Haaland-Poker: Es bahnt sich ein Dreikampf an

(SID)

Unfassbares Drama: Sechs Tore in Verlängerung, 18 Elfer - und Brann steigt ab

Eliteserien Drama in Norwegen! Sechs Tore in Verlängerung, 18 Elfmeter - und Brann steigt ab VOR 2 STUNDEN