Arsenal erwischte einen guten Start und ging früh in Führung. Nach einem starken Doppelpass mit Takehiro Tomiyasu kam Nicolas Pépé rechts im Sechzehner zum Abschluss, den Vicente Guaita jedoch parieren konnte. Pierre-Emerick Aubameyang war allerdings hellwach in dieser Situation und staubte am zweiten Pfosten aus spitzem Winkel ins leere Tor ab (8.). Nach einem unnötigen Ballverlust von Jordan Ayew kam Emile Smith-Rowe aus 25 Metern zum Abschluss, scheiterte jedoch an Guaita (22.). Nach gutem Start ließ Arsenal die Gäste etwas mehr ins Spiel kommen und die erarbeiteten sich immer mehr Chancen. James McArthur bediente Christian Benteke vor dem Sechzehner, der zu viel Platz bekam. Seinen Schuss ins rechte Eck konnte Aaron Ramsdale allerdings festhalten (27.)

Nach einer Ungenauigkeit von Thomas Partey konnte Tyrick Mitchell links im Strafraum durchstarten und Odsonne Edouard im Rückraum bedienen, der aus 14 Metern jedoch klar drüber schoss (35.). Kurz vor der Pause wurde es dann noch einmal hektisch. Zunächst können die Eagles von Glück reden, dass sie weiterhin mit elf Mann spielen dürfen. McArthur trat nämlich ohne jegliche Chance auf den Ball das Standbein von Bukayo Saka weg, der in der Folge auch ausgewechselt werden musste. Der Schotte sah dafür jedoch nur Gelb (43). In der Nachspielzeit tauchte McArthur zunächst frei vor Ramsdale auf, scheiterte jedoch aus kürzester Distanz am Schlussmann, stand dabei aber zusätzlich im Abseits, sodass der Treffer ohnehin nicht gezählt hätte (45.+1). Kurz darauf fischte Ramsdale einen starken Volley-Versuch von Conor Gallagher mit einer Flugparade aus dem rechten Winkel (45.+3).

Fast erwischten die Gunners auch einen perfekten Start in den zweiten Durchgang, als Partey mit seinem Schlenzer den rechten Winkel nur knapp verfehlte (47.). Die Eagles belohnten sich dann aber doch für ihren bis dato starken Auftritt und glichen nach einem erneuten Fehler von Partey aus. Ayew luchste seinem Landsmann den Ball ab und bediente Benteke an der Sechzehnerkante, der flach ins rechte Eck traf (50.).

Premier League Wieder Zahn weg: Arsenal-Star hat neuen Angstgegner 03/10/2021 AM 13:22

Crystal Palace hört dann aber nicht auf, stattdessen gingen sie auf den Führungstreffer. Ein abgewehrter Ball landete bei Ayew, der aus 16 Metern abzog, allerdings an Ramsdale scheiterte (57.). Der zur Pause eingewechselte Albert Sambi Lokonga bediente Aubameyang vor dem Strafraum, der in den Lauf von Alexandre Lacazette weiterleitete. Guaita parierte den Abschluss des Franzosen jedoch souverän (72.). Auf der Gegenseite gingen die Eagles dann in Führung, nach einem schnellen Konterangriff. Am Ende bediente Michael Olise Edouard rechts im Sechzehner, der an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor traf (73.).

In der Schlussphase warf Arsenal noch mal alles nach vorne und drängte auf den Ausgleich. Zunächst rutschte eine Pépé-Flanke zu Kieran Tierney durch, der aus acht Metern jedoch nur die Latte traf (87.). Drei Minuten später versuchte es Lacazette mit einem Sololauf gegen die halbe Abwehr der Eagles, seinen Abschluss aus 15 Metern setzte er jedoch klar drüber (90.). Quasi mit dem Schlusspfiff konnten sich die Gunners allerdings noch einen Zähler sichern, weil der abgefälschte Abschluss von Ben White zwar von Guaita pariert werden konnte, allerdings genau zu Lacazette sprang, der aus fünf Metern ins linke Eck traf (90.+5).

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Keine Glanzleistung der Gunners

Am Ende war es ein glücklicher Punktgewinn der Gunners, die über 70 Minuten lang viel zu wenig zum Spiel beigetragen haben. Nach ihrem frühen Führungstreffen hat sich Arsenal quasi komplett zurückgezogen und mehr oder weniger nur noch auf Kontergelegenheiten gelauert. Die Eagles hingegen haben das Spiel stark an sich gerissen und hatten sich ihre zwischenzeitliche Führung mehr als verdient. In den letzten zehn Minuten versuchten es die Gunners dann noch mal mit Offensivfußball und wurden am Ende sogar noch mit einem Zähler belohnt, auch weil der nach seiner Einwechslung extrem starke Lacazette den richtigen Riecher hatte. Dennoch muss Arsenal sich in den nächsten Spielen deutlich steigern und auch nach Führungen weiter versuchen, Fußball zu spielen.

Die Statistik: 5

Fünf seiner letzten sechs Premier-League-Tore im eigenen Stadion erzielte Alexandre Lacazette in London-Derbys.

Das könnte Dich auch interessieren: Der LIGAstheniker: Diese Liga ist zu klein für Bayern - wann kommt der große Knall?

BVB-Coach Rose bewundert Ajax: "Das ist eine geölte Maschine"

Bundesliga Mislintat erklärt: VfB hat "Kaufverpflichtung" bei Mavropanos 03/10/2021 AM 10:02