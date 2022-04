Seit Wochen sieht sich der FC Chelsea mit lauten Nebengeräuschen konfrontiert.

Weil der Oligarch und langjährige Klubbesitzer Roman Abramowitsch, dem eine gewisse Nähe zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin nachgesagt wird, von der englischen Regierung massiv sanktioniert wurde, steht der Klub vor einer ungewissen Zukunft.

Beinahe täglich schwappen Meldungen über finanzkräftige Investoren, die an einem Kauf der Londoner interssiert sein sollen, von der Insel aufs Festland.

Zuletzt rückten vor allem US-amerikanische Geldgeber in den Fokus. Die Unternehmerfamilie Rickett, die bereits im Besitz des Baseball-Vereins Chicago Cubs sind, sowie die von Dan Gilbert geführte Rock Entertainment Group (Cleveland Cavaliers) werden als Käufer gehandelt.

Die kuriose Niederlagen-Parallele

Bisher verstand es Trainer Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft, die missliche Situation auszublenden, Chelsea fuhr sowohl in der Liga als auch in der Königsklasse und im FA Cup verlässlich Siege ein. Insgesamt blieb der amtierende Champions-League-Sieger 14 Spiele in Serie ungeschlagen (zwölf Siege, zwei Unentschieden).

Am vergangenen Samstag endete der beeindruckende Lauf jäh, erstmals seit Mitte Januar stand in der Premier League eine Niederlage zu Buche – und die hatte es in sich: 1:4 ging Chelsea vor heimischer Kulisse gegen den Tabellen-14. FC Brentford unter , bei dem der deutsche U21-Europameister Vitaly Janelt mit zwei Toren zum Mann des Spiels avancierte.

Kuriose Parallele: Vor exakt einem Jahr verlor Tuchel, der seit Ende Januar 2021 die Geschicke an der Chelsea-Seitenlinie leitet, ähnlich deutlich. 2:5 lautete damals das ernüchternde Endergebnis an der Stamford Bridge gegen den späteren Absteiger West Bromwich Albion.

"Ich hoffe, das war ein Weckruf für uns alle, auch für mich", sagte Tuchel nach besagter Niederlage. Seine Intuition sollte ihn nicht täuschen: Seither kassierte der FC Chelsea nie mehr als drei Gegentore, nach dem 2:5 feierte das englische Schwergewicht zunächst den Einzug in die Champions League und stemmte später sogar den prestigeträchtigsten aller Fußball-Pokale, den Henkelpott, in die Höhe.

Wiedersehen mit Real Madrid

Auf dem Weg zum Titel in der Königsklasse räumte Chelsea im Halbfinale auch den Rekordsieger Real Madrid dank eines 1:1 in der spanischen Hauptstadt und eines 2:0-Sieges zuhause aus dem Weg. In dieser Saison treffen die Engländer bereits in der Runde der letzten Acht auf die Königlichen (Mittwoch, 21:00 Uhr im Liveticker ).

Der FC Chelsea schaltete im vergangenen Jahr Real Madrid aus Fotocredit: Getty Images

Dass die Generalprobe für den Kracher derart in die Hose ging, veranlasste Tuchel indes nicht zur Sorge. "Wir müssen jetzt keine speziellen Dinge vornehmen. Wir müssen uns darauf verlassen, was wir in dieser Saison und im gesamten vergangenen Jahr aufgebaut haben", sagte er nach der Niederlage gegen Brentford.

Der 48-Jährige ergänzte: "Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendetwas Verrücktes brauchen oder dass ich verrückte Ansprachen halten muss." Auf der Pressekonferenz gab sich Tuchel selbstkritisch: "Es war ein Zusammenspiel merkwürdiger Ereignisse, aber es war unsere Schuld und zwar nur unsere Schuld", so der Chelsea-Coach. Den Vorwurf, dass sein Team bereits in Gedanken beim Duell mit Real war, wollte er nicht gelten lassen.

Thomas Tuchel: "Werde sicherlich kein Drama daraus machen"

"Ich habe keine Ablenkung gesehen, warum sollen wir uns ablenken lassen und plötzlich an Real Madrid denken?", sagte er. Auf die kuriose Parallele zum 2:5 gegen West Brom vor einem Jahr angesprochen, reagierte der ehemalige Dortmund-Coach ebenfalls gelassen: "Es scheint, als sei dies ein Weckruf. Nach so vielen Siegen und so vielen guten Ergebnissen werde ich sicherlich kein Drama daraus machen. Warum sollte ich?"

Eine gleichermaßen nüchterne wie angebrachte Einschätzung der Situation. Während Teile der englischen Medienwelt im 1:4 bereits den Auftakt in eine mögliche Krise wähnen, den zuletzt stark aufspielenden, aber gegen Brentford unglücklich agierenden Kai Havertz als Sinnbild für die Niederlage ins Visier nahmen, lässt sich Tuchel nicht aus der Ruhe bringen.

Seine Mannschaft hat unter seiner Leitung immer wieder gezeigt, dass sie auch mit Rückschlägen umgehen kann. Das ist nicht zuletzt sein Verdienst. Man darf also getrost davon ausgehen, dass Chelsea am Mittwochabend wieder ein komplett anderes Gesicht zeigen wird. Trotz aller Nebengeräusche.

