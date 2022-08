"Wir haben ungefähr 852.609 Pizzen ausgeliefert, seit Chelsea die letzte erfolgreiche Transfermeldung abgegeben hat", twitterte der Lieferdienst am Montag.

In der Tat agiert der FC Chelsea im laufenden Transferfenster unglücklich. Im Wettbieten mit dem FC Barcelona mussten die Londoner schon zwei Mal in die Röhre schauen - sowohl Raphina (Leeds) als auch Jules Koundé (FC Sevilla) gingen an die Katalanen. Mit Andreas Christensen (ebenfalls Barça) und Antonio Rüdiger (Real Madrid) verlor man zudem zwei Defensivstützen.