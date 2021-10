Nach dem prestigeträchtigen 5:0-Erfolg gegen Erzrivalen Manchester United wollte der FC Liverpool gegen Brighton & Hove Albion nachlegen.

Die erste gute Möglichkeit gehörte allerdings den Gästen. Nach einem Traumpass von Leandro Trossard hatte Solomon March links im Strafraum freie Bahn, sein Schuss aus sieben Metern und spitzem Winkel wurde von Alisson gekonnt entschärft (3.).

Im direkten Gegenzug ging dann der Favorit in Führung. Mohamed Salah ließ Gegenspieler Marc Cucurella auf der rechten Seite stehen und legte dann zurück an den Strafraumrand, von wo Jordan Henderson sehenswert ins linke obere Toreck schlenzte (4.).

In der Folge entwickelte sich eine unterhaltsame Partie mit Chancen auf beiden Seiten. So traf Yves Bissouma nach Balleroberung gegen Roberto Firmino aus 18 Metern halbrechts nur den rechten Außenpfosten (15.), ehe auf der anderen Seite Firmino nach Zuspiel von Salah sieben Meter vor dem Tor freistehend drüber zielte (16.).

Dann musste Naby Keïta angeschlagen ausgewechselt werden (20.). Für ihn kam Alex Oxlade-Chamberlain in die Partie und fügte sich gleich stark ein. Der Joker flankte gefühlvoll aus dem rechten Halbfeld an den zweiten Pfosten, wo Sadio Mané seinem Gegenspieler Shane Duffy entwischt war und aus sechs Metern zum 2:0 einnickte (24.).

Nicht einmal zehn Minuten später lag der Ball erneut im Netz der Gäste: Nach einem dicken Schnitzer von Torhüter Robert Sánchez drückte Mané den Ball aus kurzer Distanz erneut über die Linie, der Treffer wurde aber nach Überprüfung des Video-Schiedsrichters zurückgenommen. Der Senegalese war mit der Hand am Ball gewesen (33.).

So hielt sich der Schaden für die Gäste noch einigermaßen in Grenzen – und kurz vor der Halbzeit gelang sogar der Anschluss. March wurde rechts am Strafraum nicht angegriffen und konnte so zurücklegen auf Enock Mwepu. Der sah, dass Torhüter Alisson weit vor seinem Kasten stand und schlenzte den Ball aus 22 Metern halbrechter Position ins Netz (41.).

Im zweiten Durchgang ging es munter weiter. Allerdings zählte Liverpools dritter Treffer einmal mehr nicht: Mané setzte sich im Zentrum stark durch und steckte vor dem Strafraum durch zu Salah, der Sánchez umkurvte und aus sieben Metern einschob. Allerdings stand der Ägypter zuvor im Abseits (48.).

Auf der anderen Seite hatte Ex-Liverpooler Adam Lallana die große Chance zum Ausgleich. Alleinstehend vor Alisson brachte er allerdings nicht genügend Kraft auf und schob Liverpools Keeper den Ball aus 12 Metern halblinks in die Arme (49.).

Aber die Gäste aus Englands Süden blieben dran und waren nun die aktivere Mannschaft. So fiel auch der Ausgleich in der 65. Minute dann auch nicht unverdient. Cucurella bediente im Zentrum Lallana, der wiederum durchsteckte zu Trossard. Der Belgier tanzte Andrew Robertson am linken Fünfmetereck aus und schob dann aus fünf Metern ins linke untere Eck ein.

Zehn Minuten später traf der Belgier sogar zum vermeintlichen 3:2 – allerdings wurde sein Tor nach Vorlage vom eingewechselten Tariq Lamptey wegen einer Abseitsposition zurückgepfiffen (76.).

In der Schlussphase warf dann Liverpool noch einmal alles nach vorne, kam aber nicht mehr wirklich gefährlich vors Tor der Gäste. So blieb es schließlich beim leistungsgerechten 2:2-Unentschieden.

Der Tweet zum Spiel:

Mit dem couragierten Auftritt in Liverpool dürfte Brighton einige Fans hinzugewonnen haben.

Das fiel auf: Die Auswechslung von Naby Keïta

Den 5:0-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Manchester United musste Jürgen Klopp teuer bezahlen. Nach einem harten Foul von Paul Pogba musste Mittelfeldmann Naby Keïta verletzt ausgewechselt werden. Entsprechend verwundert war man in Liverpool darüber, dass sich der 26-Jährige unter der Woche fit für den Einsatz gegen Brighton & Hove Albion meldete.

"Wir waren alle überrascht. Aber er hatte offensichtlich Glück, also denke ich, wird er bereit sein", sagte Klopp im Vorfeld der Partie über einen Einsatz des Ex-Leipzigers. Gegen Brighton musste Keïta dann aber bereits nach 20 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden – offenbar eine Folge des Fouls von Pogba.

Zwar stand eine genaue Diagnose unmittelbar nach dem Brighton-Spiel noch aus. Sicher ist aber, dass der Einsatz von Keïta ein bitteres Ende nahm. Zumal die Formkurve des Mannes aus Guinea zuletzt deutlich nach oben zeigte. Auch in der zweiten Halbzeit hätte Liverpool seine Ruhe am Ball und seine ordnende Hand gut gebrauchen können, ohne ihn kassierten die Reds dann auch zwei Tore.

Die Statistik: 4

Es ist bereits das vierte Spiel in Folge, das Liverpool nicht gegen die Seagulls gewinnen konnte. So langsam scheint sich Brighton zu einer Art Angstgegner der Reds zu entwickeln.

Stimmen zum Spiel:

Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion): "Wenn du nach Anfield kommst, nimmst du jeden Punkt gerne mit. Wir haben Kampfgeist bewiesen. Es war so ein großes Spiel für uns und das Unentschieden fühlt sich beinahe wie ein Sieg an für uns."

Graham Potter (Trainer Brighton & Hove Albion): "Es war ein fantastisches Fußballspiel gegen einen wunderbaren Gegner. Wir sind glücklich mit dem Punkt, aber noch glücklicher über die starke Leistung."

