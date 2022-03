Jürgen Klopp wollte noch ein bisschen bleiben. Als Trainer eines Premier-League-Klubs kommt man in letzter Zeit auch höchst selten in den legendären City Ground.

Der dort seit 1898 beheimatete Verein Nottingham Forest spielte seit 1999 nicht mehr in Englands Eliteliga. Da muss man Nottingham schon als Los im Pokalwettbewerb ziehen, um in den Genuss des City Ground zu kommen.

Vergangenen Sonntag war es Jürgen Klopp und den FC Liverpool so weit: Auswärtsspiel bei Forest im Viertelfinale des FA Cups . "Ich kann es kaum erwarten, dort hinzufahren", sagte Klopp im Vorfeld der Partie. "Ich kenne Nottingham nur aus meiner Kindheit, als ich Robin Hood geschaut habe."

Die 90 Minuten sind schnell erzählt. Liverpool diktierte das Spiel, Nottingham hielt aber mit allem, was es hat, dagegen und war nah dran an der Sensation. Am Ende zogen die "Reds" durch ein Tor von Diogo Jota (78.) ins Halbfinale ein.

FC Liverpool hungrig nach Titeln

Die Stimmung im City Ground war wie immer herausragend, auch nach dem Schlusspfiff. Grund genug für Klopp, die Atmosphäre noch etwas länger zu genießen. Bevor er den Platz verließ, plauderte er noch mit einem jungen Forest-Fan und schenkte ihm zum Abschied sogar seine Mütze.

Emotional war es ein gelungener Ausflug für Liverpool. Sportlich auch, im Grunde aber nur "Business as usual". Ein knapper Sieg bei einem mittelmäßig erfolgreichen Zweitliga-Klub lässt die Herzen der Fans nicht unbedingt höher schlagen.

Doch es war eben ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer möglicherweise historischen Saison. Der FC Liverpool hat Ende März noch die Chance, die vier Titel aus League Cup, FA Cup, Meisterschaft und Champions League zu gewinnen. Die "Fab Four" innerhalb einer Saison sind noch keiner englischen Mannschaft gelungen.

Insgesamt gab es in den letzten 62 Jahren 120 Versuche von 15 verschiedenen Vereinen. Am weitesten kam Manchester City in der letzten Saison. Die Skyblues holten Meisterschaft und League Cup, erreichten im FA Cup das Halbfinale und standen im Champions-League-Endspiel.

Mit dem Gewinn des League Cups nach einem dramatischen Finale gegen den FC Chelsea hat Liverpool bereits einen Titel in der Tasche. Und die Reds streben nach mehr, sie sind regelrecht gefräßig. "Was steht als nächstes auf dem Speiseplan?", fragte Trent Alexander-Arnold nach dem 11:10 im Elfmeterschießen gegen Chelsea, um wenig später auf Twitter nachzulegen: "1/4. Hungrig auf mehr..."

Klopp redet Chance auf Quadruple klein: "Völlig verrückt"

Klopp kann der Titeljagd nicht viel abgewinnen. Er bezeichnete das Gerede von den "Fab Four", vom Quadruple als "völlig verrückt". Der Zeitpunkt dafür sei geradezu albern. "Wenn wir in nächster Zeit auch nur ein einziges Spiel verlieren, war's das mit eurem Fab Four", sagte Klopp in einer Journalistenrunde.

Dabei hat sich der FC Liverpool klammheimlich in eine komfortable Position gebracht. Während europaweit über die Renaissance des FC Barcelona oder das Auseinanderfleddern von Paris Saint-Germain diskutiert wird, eilen die Reds von Sieg zu Sieg. 15 der 17 Pflichtspiele im Jahr 2022 wurden gewonnen. Die einzige Pleite fing sich Liverpool im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Inter Mailand (0:1) ein.

In der Premier League holte Liverpool acht Siege am Stück und verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer Manchester City in diesem Zeitraum von acht auf einen Punkt.

Wenig Spektakel, hohe Effizienz

Auffällig ist, dass die Klopp-Truppe ihre Siege meist ohne das große Spektakel einfährt. In den letzten 26 Spielen erzielte Liverpool nur einmal mehr als drei Tore - beim 6:0 in der Liga gegen Leeds United Ende Februar.

Klopp kann sich aber auf eine herausragend gut funktionierende Defensive verlassen. In elf der vergangenen 14 Partien stand hinten die Null.

"Klopp ist es gelungen, sein offensives 4-3-3 etwas zu modifizieren. Liverpool spielt nicht mehr so impulsiv nach vorne, sondern verwaltet die Spiele eher. Wenn man defensiv so hohe Qualität hat, kann man sich das erlauben. Und vorne haben sie sowieso genügend Spieler, die aus dem Nichts zuschlagen können", analysierte Liverpool-Legende und "Sky"-Experte Jamie Carragher.

In der Viererkette sind die Positionen der Außenverteidiger Andrew Robertson und Alexander-Arnold sowie von Innenverteidiger Virgil van Dijk in Stein gemeißelt. Neben van Dijk spielt meistens Joel Matip, hin und wieder auch Ibrahima Knaoté.

Davor hat sich Fabinho auf der Sechs als unverzichtbar erwiesen. Auf den Halbpositionen im Mittelfeld konnte zuletzt vor allem Kapitän Jordan Henderson überzeugen. Auch der Ex-Leipziger Naby Keita liefert konstante Leistungen ab.

Díaz gibt Klopp noch mehr Optionen in der Offensive

Im Angriff hat Klopp die Qual der Wahl. Sadio Mané, Firmino, Mohamed Salah, Diogo Jota und Luis Díaz - diese Auswahl hätte jeder Trainer gerne. Carragher sieht in der Januar-Verpflichtung Díaz, der für 45 Millionen Euro vom FC Porto kam, einen wesentlichen Unterschied zu früheren Jahren.

"Diáz gibt Klopp eine weitere herausragende Option. Sie haben offensiv so viele Möglichkeiten. Was Liverpool auf der Bank hat, ist deutlich besser als das, was sie auf der Bank hatten, als sie Champions-League-Sieger und Meister wurden", sagte Carragher.

Sogar Klopp sprach zuletzt häufiger öffentlich vom "besten Kader, seit ich hier bin. Daran gibt es keinen Zweifel. Wenn das nicht der Fall wäre, würde das bedeuten, dass wir im Laufe der Jahre schwächer geworden sind."

Liverpool habe immer schon eine starke Mannschaft gehabt. "Dass wir in den Jahren davor in vier Wettbewerben nicht so weit gekommen sind, hat verschiedene Gründe. Das Timing ist im Fußball wie im Leben wichtig, und wenn man zum Beispiel einen brillanten Dezember auf drei Rädern hinter sich gebracht hat, dann wird es im Januar, wenn die Pokalwettbewerbe richtig beginnen, etwas holprig", so Klopp.

Die starke Bank gibt Klopp die Möglichkeit, ohne großen Qualitätsverlust zu rotieren. Anders wäre das stramme Programm auch nicht zu bewältigen. Liverpool hat bereits 47 Pflichtspiele in dieser Saison absolviert, bis zum Champions-League-Finale am 28. Mai könnten es 63 werden.

Juventus Turin will Salah als Dybala-Nachfolger

Wenn es überhaupt etwas gibt, dass Klopp momentan Kopfzerbrechen bereitet, ist es die Vertragssituation von Mohamed Salah. Der Ägypter hat seinen 2023 auslaufenden Vertrag noch immer nicht verlängert, obwohl der Verein laut Klopp beim Angebot das getan hat, "was er tun kann."

Doch Salah pokert weiter und hat mit Juventus Turin einen neue, charmante Option. Wie die "Gazzetta dello Sport" am Mittwoch berichtet, will Juve-Coach Massimiliano Allegri Salah liebend gerne als Nachfolger von Paulo Dybala verpflchten. Der Argentinier wird die "Alte Dame" nach der Saison ablösefrei verlassen.

Ungeachtet dessen stehen für Salah und den FC Liverpool zwei ganz heiße Monate an. Es kann historisch werden. Für Salah, für Klopp, für Liverpool, für den gesamten englischen Fußball.

