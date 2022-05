"Ich glaube nicht, dass Klopps Verlängerung einen Einfluss auf seine Entscheidung haben wird", erklärte Barnes gegenüber "BonusCodeBets". Liverpools Teammanager hatte erst kürzlich seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert

"Es kann einen Einfluss auf Spieler haben, die neu zum Verein stoßen, da sie wissen, dass Klopp die nächsten vier Jahre dort sein wird, aber ich glaube nicht, dass es einen Einfluss auf Salahs Entscheidung haben wird", so der 58-Jährige weiter.

Salah, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft, soll seit geraumer Zeit mit einem Abschied von der Anfield Road liebäugeln

Zuletzt wurde immer wieder der FC Barcelona als möglicher Abnehmer für den Ägypter, der am Donnerstag im Rahmen einer Gala der Football Writers' Association (FWA) die Auszeichnung zu Englands Fußballer des Jahres entgegennahm, ins Gespräch gebracht.

Salah blickt auf CL-Finale: "Zeit für eine Revanche"

Eine Prognose, wie sich Salah im Hinblick auf seine Zukunft entscheiden wird, wollte Barnes indes nicht wagen. "Ich habe keine Ahnung, ob er bleiben wird. Ich möchte, dass er bleibt, alle wollen, dass er bleibt, aber ich kenne ihn nicht", sagte der ehemalige englische Nationalspieler, der eins selbst zehn Jahre lang (1987-1997) das Trikot der Reds trug.

Salah selbst blendete die Spekulationen um seine Person am Donnerstag komplett aus und richtete den Blick stattdessen bereits auf das Champions-League-Finale am 28. Mai gegen Real Madrid (21:00 Uhr im Liveticker), die Neuauflage des Endspiels von 2018.

"Wir haben das Finale damals verloren, es war ein trauriger Tag für uns alle. Es ist Zeit für eine Revanche", erklärte der 29-Jährige und ergänzte: "Ich bin so aufgeregt und ich bin sicher, dass auch die Mannschaft aufgeregt ist. Es wird ein hartes Spiel, sie haben viele gute Teams geschlagen. Wir müssen uns auf diese Partie konzentrieren."

Salah über Quadruple: "Es ist möglich"

Der FC Liverpool hat in der laufenden Spielzeit weiter die historische Chance, als erster englischer Klub das "Quadruple" zu gewinnen. Den Ligapokal haben sie bereits geholt, FA-Cup, Meisterschaft und eben der Sieg in der Königsklasse sind noch möglich.

Für ganz ausgeschlossen hält Salah jenen historischen Triumph der Reds nicht. "Nicht alles liegt in unserer Hand - wir müssen unsere Spiele in der Premier League gewinnen und sehen, ob City Punkte liegen lässt oder nicht. Sie haben ein großartiges Team, einen großartigen Trainer und ich bin sicher, dass sie weiter alles gewinnen wollen. Aber es ist möglich", merkte Salah abschließend an.

