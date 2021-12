Die Mannschaft von Thomas Tuchel unterlag im Londoner Stadtderby bei West Ham United unglücklich mit 2:3 (2:1).

Klopps Reds führen die Tabelle mit nun 34 Punkten vor dem Champions-League-Sieger (33) an. Titelverteidiger Manchester City (32) kann am Abend beim FC Watford (18.30 Uhr) an beiden Teams vorbeiziehen.

Liverpool vergab einige gute Chancen, die beste hatte Diogo Jota. Torwart Jose Sa hatte sein Gehäuse verlassen, doch der Stürmer schoss aus fünf Metern einen Verteidiger auf der Linie an (61.).

Erst Origis Treffer aus der Drehung nach Zuspiel von Starstürmer Mo Salah brachte den Dreier.

