Solak ist Hauptinvestor des in London ansässigen Unternehmens Sport Republic, das von Rasmus Ankersen - der vor kurzem als Co-Direktor beim FC Brentford zurückgetreten ist - und Henrik Kraft gegründet wurde.

"Meine Partner und ich haben Erfahrung mit langfristigen Investitionen in der Sport- und Unterhaltungsbranche, und Sport Republic wurde gegründet, um dieses Know-how zu bündeln und dem Markt etwas Einzigartiges zu bieten", sagte Solak: "Southampton besitzt so viele Qualitäten, die wir in einer großen Sportorganisation gesucht haben."

Der vom früheren Leipziger Bundesligacoach Ralph Hasenhüttl trainierte FC Southampton belegt in der Premier League derzeit Rang 14, die Abstiegszone ist zehn Punkte entfernt.

Solak machte sein Vermögen als Gründer der United Group, einem auf dem Balkan und in Südosteuropa tätigen Pay-TV-, Breitband- und Mobilfunkunternehmen.

(SID)

