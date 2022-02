Laut Eriksens Verein gehörte der im Winter von Italiens Meister Inter Mailand auf die Insel zurückgekehrte Neuzugang während seines 60-minütigen Einsatzes gegen den Sechstligisten zu den Aktivposten des Premier-League-Aufsteigers. Außerdem bereitete Eriksen, dem nach seinem Kollaps beim EM-Turnier ein Defibrillator eingesetzt wurde, einen Treffer vor.

Eriksen hatte Ende Januar einen Vertrag bis zum Saisonende in Brentford unterschrieben.

Ad

Zuvor hatte sich der Ex-Profi von Tottenham Hotspur einer umfangreichen medizinischen Untersuchung unterziehen müssen, um eine Spielerlaubnis in England zu erhalten.

Premier League Am Geburtstag: Brentford bereitet Eriksen emotionales Comeback VOR 26 MINUTEN

Zu Beginn der EM 2021 war Eriksen während des Vorrundenspiels der dänischen Nationalmannschaft im heimischen Kopenhagen gegen Finnland wegen eines Herzstillstands zusammengebrochen.

Noch auf dem Platz begannen die Ärzte mit dem Kampf um Eriksens Leben, ehe die Mediziner nach einer Stunde Entwarnung geben konnten. Tags darauf setzten die Ärzte dem Profi einen Herzschrittmacher ein.

Seinen Wunsch nach einer Fortsetzung seiner Karriere bei Inter konnte sich Eriksen allerdings nicht erfüllen. Die Regeln in Italien verbieten den Profi-Vereinen aus Gründen des Gesundheitsschutzes den Einsatz von Spielern mit eingesetztem Defibrillator.

Eriksen will zur WM nach Katar

Auf sein Liga-Debüt für Brentford muss Eriksen jedoch vermutlich noch etwas warten. Erst am vergangenen Donnerstag hatte der Offensiv-Spezialist erklärt, dass dafür erst noch "ein paar Wochen" vergehen müssten.

Allzu viel Zeit für die Erfüllung eines weiteren Traumes hat Eriksen jedoch nicht: Der 109-malige Nationalspieler will sich in Brentford noch für einen Platz in Dänemarks Kader für die WM-Endrunde in Katar empfehlen.

(SID)

Eriksen über Kollaps: "Kann mich an beinahe alles erinnern"

Bundesliga Beschlussvorschlag: Ab 4. März womöglich wieder bis zu 25.000 Zuschauer VOR 6 STUNDEN