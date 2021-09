Nach dem verlorenen Finale in der Vorsaison gegen den FC Chelsea (0:1) träumt Manchester City weiterhin vom Champions-League-Titel. Die spielerische Qualität dazu hat die Mannschaft von Pep Guardiola, wie sie beim 6:3-Sieg gegen RB Leipzig untermauerte.

Entscheidend für den großen Wurf sind aber auch die Führungsqualitäten der Spieler in den wichtigen Spielen. In dieser Hinsicht soll Ilkay Gündogan künftig noch mehr Verantwortung übernehmen.

Der deutsche Nationalspieler ist laut "Telegraph" der neue Vize-Kapitän der Skyblues. Dies sollen die City-Spieler in einer internen Abstimmung beschlossen haben.

In der vergangenen Saison hatte Kevin De Bruyne noch das Amt des Stellvertreters für Fernandinho inne. Der Belgier steht nun an vierter Stelle in der Hierarchie. Dritter Kapitän ist Innenverteidiger Rúben Dias, der in vergangen Spielzeit zum besten Spieler der Premier League gewählt worden war.

