Ob der Stürmer der "Red Devils" Sanchos Bitte Folge leistete, ist unklar - fest aber steht: Der Transfer kam im letzten Jahr nicht zustande und Sancho ging ein weiteres Jahr für den BVB auf Torejagd (16 Tore, 20 Assists).

Seinen Traum vom Wechsel in den Norden Englands erfüllte sich der Flügelflitzer dann eben in diesem Jahr. Am Donnerstag bestätigte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf der Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Trainers Marco Rose, dass man Einigung mit Manchester United wegen des Transfers von Sancho erzielt habe.