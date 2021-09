Am 30. September ist es endlich soweit: Der neue James-Bond-Streifen "No time to die" ("Keine Zeit zu sterben") kommt in Europa in die Kinos. So lange wollen die Scherzkekse des Portals "FootballFunnys", auf Twitter immerhin mit 825.000 Followern ausgestattet, aber nicht warten. Sie kürten Manchester-United-Neuzugang Jadon Sancho nach dem 0:1 der "Red Devils" im EFL Cup gegen West Ham United kurzerhand zu "007".

"Sie nennen ihn 007". Der Codename stehe bei Sancho für: "0 Tore, 0 Vorlagen, 7 Spiele." Bitterböser Spott für einen der talentiertesten Spieler, den der englische Fußball im letzten Jahrzehnt hervorgberacht hat und der in der Zukunft mithelfen soll, Manchester United wieder auf die ganz große Bühne zu hieven.

Sanchos Start nach dem 85-Millionen-Euro-Wechsel von Borussia Dortmund zu United verlief indes weniger vielversprechend. Nach sieben Einsätzen, davon drei in der Startelf, steht Sancho tatsächlich bei 0 Toren und 0 Torbeteiligungen.

Und traditionell dauert es auf der Insel nicht lange, bis erste beißende Kritik aufkommt, nicht nur von selbsternannten Spaßportalen.

Paul Ince schießt gegen Jadon Sancho

Ex-United-Spieler Paul Ince, der von 1989 und 1995 203 Spiele für Manchester absolvierte, analysierte Sanchos bisher gezeigte Leistungen beim größten Fan-Kanal des Vereins, "The United Stand". "Ich verstehe, dass Sancho noch lernt, er ist noch jung. Aber das hier ist kein FIFA-Spiel, es geht nicht nur um Dribblings und darum, zwei, drei, vier Spieler auszutanzen oder um kleine Tricks und so weiter", sagte Ince und stellte gleich eine Forderung: "Ja, es ist schön, wenn sie klappen, aber bei jenen wie Sancho und Lingard denke ich immer nur: 'all diese Tricks - spielt einfach vernünftigen Fußball!'"

Ince sieht einen wesentlichen Unterschied zu früher: "Ehrlich gesagt, das macht mich wütend! Wenn man sich Spieler wie Ryan Giggs anschaut, die kapieren es, die spielen Pässe, Doppelpässe und gehen in Eins-gegen-eins-Situationen. Unsere Mannschaft will einfach nur mit dem Ball laufen und kleine Flicks sowie Hackentricks versuchen.“

Kritik an seinem Spielstil ist für Sancho nichts Neues. Auch beim BVB pendelte er bisweilen mehrfach in einer Partie zwischen Genie und Wahnsinn und handelte sich auch mal öffentlich Rüffel der Dortmunder Verantwortlichen ein.

Jadon Sancho: "Ich werde mein Spiel nicht verändern"

Was seinen Einstand bei den "Red Devils" betrifft, muss man Sancho zugute halten, dass er extrem spät erst zum Kader stieß nach der EURO und anschließendem Urlaub. Am 9. August nahm er das Training auf, am 14. August startete die neue Saison. Dennoch ließ ihn Trainer Ole-Gunnar Solskjaer beim 5:1 gegen Leeds United 15 Minuten Premier-League-Luft schnuppern.

Eine neue Liga, neue Kollegen, neue taktische Anforderungen und das alles mit sehr wenig Eingewöhnungszeit - für einen 21-Jährigen eine Mammutaufgabe, auch wenn man so hoch veranlagt ist wie Sancho. Während er in Dortmund vom rechten Flügel ausgehend alle Freiheiten hatte, muss er sich unter Solskjaer umstellen. Heißt konkret: Sancho muss nun auf der linken Seite spielen, seine Position halten und viel mit dem offensiven Linksverteidiger Luke Shaw interagieren.

Sancho will im Grunde aber alles so handhaben wie immer. "Ich werde mein Spiel nicht verändern. Ich muss den Fans hier nur zeigen, was ich für das Team leisten kann, so wie ich es in Deutschland getan habe", sagte er kürzlich in einer Interview, das auf Youtube ausgestrahlt wurde. Ein bisschen jugendliche Naivität.

Unterstützung von United-Legende Roy Keane

Sein Trainer lässt derweil keine Gelegenheit aus, um Sancho zu schützen. "Wir kannten sein Talent und haben ihn mit dem Gedanken verpflichtet, dass wir hier für die nächsten zehn oder zwölf Jahre einen Top-Offensivspieler haben werden. Er ist 21 Jahre alt, er lernt, wie wir trainieren, er lernt, wie wir spielen, er lernt die Premier League kennen, aber er ist hungrig und will lernen", sagte Solskjaer am vergangenen Wochenende.

Sancho bekommt breite Unterstützung, sogar von einem, der gerne mal auf alles und jeden draufhaut, wenn es um Manchester United geht. "Er ist erst seit zwei Monaten im Verein. Es gab eine Menge Veränderungen, neue Spieler kamen in den Verein - lasst den Jungen in Ruhe", forderte United-Legende Roy Keane zuletzt bei "Sky Sports" . "Er kommt zu einem neuen Verein, in dem er sicherlich nicht der Star ist und in der Rangordnung unten steht", so Keane weiter.

Sanchso Start sollte die United-Fans nicht beunruhigen. Auch beim BVB hatte er regelmäßig mit Anfangsproblemen zu kämpfen. In seiner letzten Saison im schwarzgelben Trikot kam er bis Weihnachten nur auf vier Torbeteiligungen, am Ende stand er bei 36 Scorerpunkten. Und es dürfte nicht mehr lange dauern, bis "007 Jadon" in Manchester kein Doppelnull-Agent mehr ist.

