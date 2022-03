Der Tabellenführer war am Montag bei Crystal Palace überraschend gestolpert, das 0:0 eröffnet Liverpool neue Möglichkeiten im Titelkampf. Am 10. April kommt es in Manchester zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Top-Teams.

Klopp stellt seine Mannschaft auf einen "langen Endspurt" ein, in dem auch noch die Titel in der Champions League und im FA Cup winken. Den League Cup hat Liverpool bereits geholt, in der Liga hat der Meister von 2020 die letzten acht Spiele gewonnen.

"Jetzt kommt Finale nach Finale, das wird ziemlich viel", sagte Klopp: "So ist es eben, so bereiten wir uns vor, so ist die Situation."

Der 54-Jährige scheint die Ausgangslage sogar zu genießen. "Alles liegt jetzt vor uns", sagte Klopp: "Angreifen, jagen, draufgehen. Das ist, was wir tun."

