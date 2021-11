Fußball

Jürgen Klopp scherzt nach Ballon-d'Or-Wahl von Lionel Messi mit Journalisten: "Das ist euer Fehler"

Jürgen Klopp wundert sich auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel beim FC Everton über die Platzierung seines Angreifers Mohamed Salah und seines früheren Schützlings Robert Lewandowski bei der Wahl des Ballon d'Or. Allerdings, so Klopp, läge die Wahl nicht in seinen Händen und wendet sich den Journalisten zu: "Beim Ballon d'Or stimmen Journalisten ab? Dann ist es euer Fehler", so der Trainer.

00:00:49, vor 22 Minuten