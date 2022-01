Fußball

Jürgen Klopp und Thomas Tuchel sprechen vor Duell über Titelrennen: "Warum sollten wir im Rennen abbrechen?"

Das Titelrennen in der Premier League ist im vollen Gange und die beiden deutschen Trainer Thomas Tuchel und Jürgen Klopp sind mit ihren Vereinen mittendrin. Vor dem direkten Duell am Sonntag glauben Chelseas Tuchel und Liverpools Klopp an einen harten Kampf, auch wenn Manchester City zu enteilen droht. "Warum sollten wir ein Rennen mitten im Rennen abbrechen", wundert sich der Chelsea-Coach.

00:02:26, vor einer Stunde