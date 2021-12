Fußball

Jürgen Klopp von Welle der Infektionen beim FC Liverpool gegen FC Chelsea überrant: "Wie eine Lotterie"

Die Zahl der Coronainfektionen steigt auch beim FC Liverpool weiterhin rasant. "Derzeit fühlt es sich an wie eine Lotterie am Morgen, wenn man auf die Ergebnisse wartet." Dennoch erwartet der 54-Jährige, dass der Ligakracher gegen Champions-League-Sieger FC Chelsea ausgetragen wird. Doch die Situation könne sich jederzeit ändern. "Wir wissen nicht, wie es in ein paar Stunden ist", gibt Klopp zu.

00:00:41, vor einer Stunde