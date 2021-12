Fußball

Jürgen Klopp nach Sieg gegen Gerrard: “Es war nicht einfach für Stevie”

Steven Gerrards Rückkehr an nach Anfield ist missglückt, Aston Villa unterliegt Liverpool mit 0:1. Nach dem Spiel will Jürgen Klopp nichts von Spannungen zwischen ihm und Gerrard wissen. Die Freundschaft sei für die Dauer des Spiels ausgeblendet, erklärt er - wie etwa in Duellen gegen David Wagner.

00:00:53, vor einer Stunde