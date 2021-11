Auf dem Platz kontrollierte der FC Liverpool das Geschehen nach Belieben. Beim 4:0-Sieg gegen den FC Arsenal trafen Sadio Mané (39.), Diogo Jota (52.), Mohamed Salah (73.) und Takumi Minamino (77.).

Abseits des Spielfeldes verlor Liverpools Trainer Jürgen Klopp allerdings einmal kurz die Kontrolle. Nach einem harmlosen Luftduell zwischen Sadio Mané und Takehiro Tomiyasu echauffierte sich Mikel Arteta lautstark - nach Ansicht des Arsenal-Trainers hatte Mané in dieser Szene seinen Ellbogen unfair eingesetzt.

Klopp ließ den Vorwurf nicht auf sich sitzen und keifte ordentlich zurück. Arteta wollte sich nicht beruhigen und musste sogar von einem Betreuer der Gunners zurückgehalten werden. Beide sahen schließlich die Gelbe Karte (33.).

Klopp erklärte die Szene nach dem Spiel aus seiner Sicht. "Es ist eigentlich keine große Sache. Die Situation war völlig sauber. Zwei Spieler springen hoch zum Ball, keiner berührt den anderen, zumindest nicht regelwidrig. Und die Bank von Arsenal springt auf. Da habe ich nur gefragt: 'Was wollt Ihr denn? Was wollt Ihr?' Es gab keinen Kontakt und es sieht so aus, als würden die Arsenal-Leute eine Gelbe Karte fordern. Diese Situationen nerven mich gewaltig", meinte Klopp.

Jürgen Klopp will Sadio Mané schützen

Seinen Spieler nahm der Reds-Coach vehement in Schutz. "Sadio ist ein körperlich robuster Spieler, aber er macht keine fiesen Fouls. Es nervt mich, dass er immer wieder in solche Situationen kommt. Letzte Saison bekam er gegen Real Madrid eine Gelbe Karte für absolut nichts und war fortan aus dem Spiel", so der Liverpool-Coach.

Auf die Frage eines Reporters, ob die Diskussion mit Arteta das Publikum zu Liverpools Gunsten angestachelt habe, antwortete Klopp: "Das war nicht der Plan, aber wenn es geholfen hat - okay. Ich bin ein emotionaler Trainer, aber es passiert mir nur noch sehr selten, dass ich mit jemandem an der Seitenlinie streite. Bis dahin war es ein sehr kontrolliertes Spiel von beiden Seiten, nicht besonders aufregend. Vielleicht hat das Publikum das dann gebraucht."

Sein Gegenüber wollte die Auseinandersetzung nicht weiter kommentieren. "Das ist Teil des Spiels. Wir kämpfen gegeneinander auf dem Platz und manchmal auch an der Seitenlinie. Das ist alles", sagte der Spanier.

Nach dem Spiel gaben sich die Streithähne dann auch artig die Hand.

