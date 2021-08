Nach der deutlichen und heftigen 0:9-Klatsche im letzten Aufeinandertreffen gegen Manchester United, ging es für die Saints um Wiedergutmachung und gleichzeitig die ersten Punkte in der aktuellen Spielzeit. Southampton-Coach Ralph Hasenhüttl setzte dabei auf ein kompaktes 4-4-2-System.

Die Red Devils gingen nach dem klaren 5:1-Erfolg gegen Leeds United am 1. Spieltag gegen Southampton auf die maximale Punkteausbeute. United-Coach Ole Gunnar Solskjær konnte dabei auf Neuzugang Raphaël Varane zurückgreifen. Dieser saß allerdings – ebenso wie Jadon Sancho – nur auf der Bank.

Manchester United war auf dem Zettel der klare Favorit, hatte allerdings Probleme, spielerisch zu überzeugen. Southampton stand kompakt und geordnet, machte die Räume clever zu und war effektiv in der Zweikampfführung. So schafften es die Red Devils selten, sich in die gegnerische Gefahrenzone zu spielen.

Premier League ManUtd-Keeper glänzt beim Tennis - da staunt sogar Murray 19/08/2021 AM 12:47

Wenn etwas bei den Red Devils ging, dann zumeist nach Standardsituationen. Die beste Chance hatten die Gäste früh in der 8. Minute. Nach einer Freistoßhereingabe aus dem rechten Halbfeld, scheiterte Paul Pogba per Kopf aus kurzer Distanz an der Latte. Den anschließenden Nachschuss aus fünf Metern von Anthony Martial blockte der starke Mohammed Salisu auf der Linie.

Southampton verlagerte das Spiel zunehmend in die Hälfte der Red Devils und ging in der 30. Minute schließlich in Führung. Ausgangspunkt war starkes Gegenpressing auf der rechten Offensivseite in Person von Jack Stephens, der gegen Bruno Fernandes den Ball gewann und in die Mitte spielte. Adam Armstrong legte auf für Ché Adams, der aus 16 Metern abzog. Fred fälschte noch leicht ab und so landete der Ball unhaltbar im rechten Eck.

Manchester United schüttelte sich, kam verändert aus der Halbzeitpause und ging druckvoll auf den Ausgleichstreffer – und das erfolgreich. In der 54. Minute gelang den Red Devils das 1:1. Pogba leitete ein mit einem Doppelpass im Strafraum mit Fernandes. Anschließend spielte er die Kugel an den Elfmeterpunkt auf Mason Greenwood, der flach abzog und ins Tor traf.

Manchester United dominierte, spielte offensiv auf den Führungstreffer und kam zu sehr guten Torchancen. Unter anderem scheiterte Fernandes in der 66. Minute an dem rechten Torpfosten und Saints-Keeper Alex McCarthy. Der Treffer blieb jedoch aus und so endete die Partie leistungsgerecht 1:1-unentschieden.

Der Tweet zum Spiel:

Zwei Spiele, fünf Torvorlagen.

Das fiel auf: Körpersprache

Wenn es spielerisch und ergebnistechnisch gut läuft, braucht es selten Akteure, die Zeichen setzen und vorangehen. Ist der Gegenteil der Fall, ist es jedoch umso wichtiger, Spieler in den eigenen Reihen zu haben, die dagegenhalten, den Teamspirit hochhalten, sich nicht entmutigen lassen und ebendiese Werte präsent ausstrahlen. Positive Körpersprache ist ein wichtiger von vielen Faktoren, um konstant erfolgreich zu sein. Ein Faktor, der bei den Red Devils nach dem Rückstand gegen Southampton auf der Strecke blieb.

Unterschiedsspieler Pogba haderte mit dem Spiel, mit der schwachen Passquote seiner Mannschaft, der harten Zweikampfführung der Saints und den Schiedsrichterentscheidungen. Genauso Fred, der ab der 25. Minute weniger sein, dafür jedoch das Spiel des Gegners prägte. Erst nachdem es im Kollektiv in der zweiten Halbzeit besser lief, waren auch Pogba und Fred besser zufrieden – und riefen, auf dieser Zufriedenheit basierend, die eigenen Qualitäten besser ab.

Die Statistik: 27

Durch das 1:1-Unentschieden gegen Southampton brach Manchester United den Arsenal-Rekord in der Premier League. Die Red Devils sind seit nunmehr 27 Auswärtsspielen in Folge ungeschlagen.

Das könnte Dich auch interessieren: Bundestrainer nach der EM 2024? Das sagt Klopp

Guardiola zweifelt: "Weiß nicht ob Grealish die Mentalität hat"

Premier League "Ihr Land im Stich gelassen": Fans verhöhnen Sancho und Rashford 16/08/2021 AM 09:38