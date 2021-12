Phil Foden erzielte in der achten Minute schon das 1:0 - es war das 500. Premier-League-Tor für Manchester unter Teammanager Pep Guardiola.

Der Katalane ist damit der Trainer, der in der Ligageschichte am schnellsten diese Marke erreichte, nämlich in 207 Spielen.

Danach schraubten Jack Grealish (13.), Kevin De Bruyne (32./62.), Riyad Mahrez (49.), John Stones (74.) und Nathan Ake (78.) das Ergebnis in die Höhe.

Manchester hat vorerst vier Punkte Vorsprung vor Jürgen Klopps FC Liverpool, der erst am Donnerstag (21:00 Uhr) auf Newcastle United trifft.

(SID)

