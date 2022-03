In der Premier League findet am 28. Spieltag das Derby zwischen Manchester City und ManUnited statt. Anstoß ist am 6. März um 17:30 Uhr.

Die Citizens führen mit 66 Punkten vor dem Spieltag die Tabelle an. Die Mannschaft hat drei Punkte Vorsprung vor dem FC Liverpool, der allerdings ein Spiel weniger auf dem Konto hat.

Manchester United befindet sich aktuell auf Platz vier (47 Punkte). Für den Klub geht es um die Qualifikation für die Champions League.

Hier gibt es alle Informationen zum Derby zwischen City und Manchester United in der Premier League.

ManCity - ManUnited: Premier League live im TV

Sky zeigt alle Spiele der Premier League live im TV. Manchester United gegen Manchester City beginnt am Sonntag, 6. März um 17:30 Uhr und ist live bei Sky Sport 1 zu sehen.

Manchester City - Manchester United im Livestream

Die Partie gibt es auch im Livestream bei SkyGo zu sehen. Hier verpasst ihr kein Match der Premier League.

ManCity - ManUnited im Liveticker

Bei Eurosport.de halten wir euch natürlich über das komplette Geschehen in der Premier League auf dem Laufenden. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Derby in Manchester.

