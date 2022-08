Beim RSC Anderlecht fungierte Sergio Gómez in den letzten beiden Spielzeiten als Linksverteidiger und wusste in dieser Rolle zu überzeugen. In 34 Spielen der vergangenen Saison kam der Spanier auf fünf Tore und zwölf Vorlagen.

Nun gilt der 21-Jährige als Wunschkandidat Pep Guardiolas auf die Nachfolge von Oleksandr Zinchenko. Der Ukrainer wechselt für insgesamt rund 37 Millionen Euro zum FC Arsenal

Ad

Nach Informationen des belgischen "Nieuwsblad" soll City bereits die Verhandlungen mit Gómez aufgenommen haben. Das Blatt berichtet jedoch, dass die Personalie vom Werben der Citizens um Marc Cucurella abhängt. Der Verteidiger von Brighton & Hove Albion steht jedoch laut verschiedenen Medienberichten vor einem Wechsel zum FC Chelsea

WM Enthüllt: So soll das DFB-Trikot zur WM in Katar aussehen VOR 10 STUNDEN

Glaubt man den Berichten von "The Athletic", so will die Vereinsführung Citys den Ex-Dortmunder aber in jedem Fall verpflichten. Demnach soll der in La Masia ausgebildete Spanier nicht als günstigere Alternative zu Cucurella zum englischen Meister kommen, sondern als mittelfristiger Perspektivspieler.

Guardiola-Bruder als Schlüssel?

Wie das englische Medium darüber hinaus wissen will, dürfte eine familiäre Verbindung den Deal beeinflussen. So soll Guardiolas Bruder Pere Teil der Spieleragentur SEG sein, die unter anderem auch Gómez vertritt. City dürfte damit gegenüber der Konkurrenz bereits einen besseren Draht zum umworbenen Profi haben.

Wie viel Geld der englische Meister für den Senkrechtstarter in die Hand nimmt, ist jedoch noch unklar. Der Vertrag des spanischen U-Nationalspielers läuft in Anderlecht noch bis 2025. Seit seinem Abschied aus Dortmund steigerte der einstige Offensivmann seinen Marktwert schon von 2,5 Millionen auf 10 Millionen Euro.

Beim Spanier wird City indes wohl kaum Überzeugungsarbeit leisten müssen. Gegenüber "Le Soir" bekundete Gómez zuletzt seine Sympathie für Guardiolas Spielstil: "Sowohl Barça als auch City sind Teams, die ich für ihre Art zu spielen mag."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Wirbel um Ronaldo: Darum floh CR7 vorzeitig aus dem Stadion

Haller-Ersatz beim BVB? Modeste-Gerüchte werden heißer

Fußball Zurück zu den Wurzeln: Südamerikanische Vierer-Bewerbung um WM 2030 VOR 10 STUNDEN