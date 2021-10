Bei "BBC5 Live" sagte Bastian Schweinsteiger vor dem Spiel gegen FC Liverpool: "Manchester United befindet sich noch in der Entwicklung. Ole Gunnar Solskjaer erwähnt das immer wieder. In meinen Augen dauert das aber zu lange."

Als Gegenbeispiel nannte Schweinsteiger, der von 2015 bis 2017 für die Red Devils auflief, den Stadtrivalen Manchester City und den Aufschwung des FC Chelsea unter Teammanager Thomas Tuchel. "Wenn man sich Manchester City oder Chelsea ansieht und den Einfluss, den Thomas Tuchel auf sie hatte - das war unglaublich", so der Ex-Bayern-Star.

Anschließend lobte Schweinsteiger den deutschen Trainer der Blues nochmal ausdrücklich: "Er wusste genau, was die Spieler leisten mussten, und sie haben eine Strategie und eine DNA. Sie haben mehr in ihrem Spiel."

Bundesliga BVB-Horrorszenario: Fällt Haaland bis 2022 aus? VOR 3 STUNDEN

Das schlägt sich auch in den Ergebnissen nieder: Nachdem Tuchel nach seiner Übernahme im vergangenen Winter mit dem FC Chelsea direkt die Champions League gewann, grüßt er nun in der Premier League von der Tabellenspitze. Am Wochenende gab es für Chelsea einen 7:0-Kantersieg gegen Norwich City.

Schweinsteiger: "Liverpool zeigte den riesigen Unterschied"

Schweinsteigers Ex-Klub erlebte dagegen ein Debakel und rutschte auf Rang sieben ab. Schon zur Pause führte Erzrivale Liverpool in Old Trafford mit 4:0. "Liverpool zeigte ihnen den Unterschied, der riesig ist - sie haben eine Philosophie und eine Vision", schrieb der Weltmeister von 2014 zur Partie und gratulierte der Mannschaft von Jürgen Klopp zum Sieg.

Dennoch drückt Schweinsteiger ManUnited natürlich weiter die Daumen und so schrieb er abschließend: "Hoffentlich kommt Manchester United sehr bald zurück."

Vielleicht ja schon am kommenden Wochenende. Dann muss das Team um Superstar Cristiano Ronaldo in der Liga bei den Tottenham Hotspur antreten. Am Wochenende darauf folgt gleich das nächste prestigeträchtige Spiel: Im Old Trafford kommt es zum Stadtderby gegen Manchester City.

Das könnte Dich auch interessieren: 0:5-Klatsche gegen Liverpool: So reagiert Ronaldo

Highlights: PSG patzt gegen Marseille - Hakimi fliegt vom Platz

La Liga Koeman nach Clásico attackiert - Barça verurteilt Fan-Angriff VOR 5 STUNDEN