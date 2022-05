Dass ein Budget von 140 Millionen Euro nicht ausreichen ist, um fünf Hochkaräter zu verpflichten, dürfte allen Beteiligten Personen im Verein klar sein.

Deshalb könnten viele Stars den Verein verlassen, um den Etat für Transfers anzuheben.

Oben auf der Liste potenzieller Abgänge stehen die in der vergangenen Saison ausgeliehenen Spieler Andreas Pereira (Flamengo Rio de Janeiro, Marktwert 7,5 Millionen) und Anthony Martial (FC Sevilla, Marktwert 28 Millionen), doch sowohl die Brasilianer als auch die Spanier sollen nicht an einer festen Verpflichtung der Leihakteure interessiert sein.

In der Offensivabteilung von ManUnited werden Juan Mata, Jesse Lingard, Edinson Cavani und Paul Pogba mit einem Abgang in Verbindung gebracht. In der Verteidigung könnten Eric Bailly, Phil Jones, Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka sowie Torwart Dean Henderson das Weite suchen. Vor allem Wan-Bissaka (Martkwert 30 Millionen) und Henderson (Marktwert 18 Millionen), die in der letzten Saison in Ungnade gefallen sind, können aufgrund ihrer Marktwerte ordentlich Geld in die Kassen spülen.

Eins ist klar: Die Anhänger von Manchester United dürfen sich auf ein wildes Transfer-Karussell gefasst machen.

