Nach dem Spiel war Cristiano Ronaldo nicht nach Feiern zumute: Als sich das restliche Team nach dem 1:1-Remis beim Tabellenvorletzten Newcastle United bei den mitgereisten Fans bedankte, war der portugiesische Superstar schon in den Katakomben verschwunden.

Ein Verhalten, das Vereinsikone Gary Neville nicht tolerieren konnte. Der "Sky"-Experte fand direkt nach dem Spiel im Rahmen seiner Tätigkeit als Experte drastische Worte: "Du musst da sein, wenn deine Mannschaftskameraden dich in solchen Momenten brauchen. Es ist mir egal, wie du gespielt hast. Du musst nach dem Spiel zu den Fans gehen."

Neville trug selbst von 1991 bis 2011 das Trikot der Red Devils. Der 46-Jährige stellte ein Muster bei der Körpersprache des Portugiesen fest.

"Wir haben früher in der Saison darüber gesprochen, als Ronaldo am Ende des Everton-Spiels weggelaufen ist. Heute Abend ist er wieder davongelaufen. Er ist in Watford weggelaufen, als jeder wusste, dass der Trainer entlassen werden würde. Und in Norwich", so Neville.

Neville bleibt trotzdem großer Ronaldo-Fan

Ronaldo, der aktuell bei Manchester United von Ralf Rangnick trainiert wird, müsse in solchen Momenten über die eigene Enttäuschung hinweg sehen können: "Geh rüber zu ihnen, vor allem, wenn du der beste Spieler der Welt und einer der Größten aller Zeiten bist. Man kann nicht am Ende eines Spiels weglaufen", so der Engländer.

Neville fand aber auch versöhnliche Worte für seinen ehemaligen Mitspieler, mit dem er drei englische Meistertitel gewann: "Am Ende des Tages liebe ich diesen Jungen, er ist der Beste, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber renn' nicht einfach so weg. Das mache ich nicht mit."

