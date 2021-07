"Er wird sich nun auf die Rehabilitation konzentrieren, um so schnell wie möglich wieder zurückzukehren", teilte das Team von Old Trafford mit.

Rashford, der nach seinem verschossenen Elfmeter im Finale gegen Italien rassistisch beleidigt wurde, kam bei der EM in fünf Spielen zum Einsatz. ManUnited startet am 14. August zu Hause gegen Leeds United in die neue Saison.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Van Dijk mit emotionalen Worten

Serie A Comeback ohne Defibrillator? Neue Untersuchungen bei Eriksen VOR 2 STUNDEN

(SID)

Klopp über Rashford: "Wundervoll - aber Schande, dass er es tun muss"

Premier League Kritischer Bericht: Rashford wehrt sich gegen Vorwürfe 21/07/2021 AM 10:00