Nach der 0:4-Pleite gegen Liverpool am vergangenen Dienstag war Ralf Rangnick gezwungen, seine Startelf umzubauen. Deswegen durften in einer offensiveren Formation Raphael Varane, Alex Telles, Scott McTominay, Jadon Sancho und Cristiano Ronaldo beginnen. Der portugiesische Superstar, der zuletzt wegen des tragischen Todes seines neugeborenen Sohnes nicht zum Kader gehörte, stand Ralf Rangnick wieder zur Verfügung. Dafür verzichtete der deutsche Fußballlehrer neben dem verletzten Paul Pogba auf Kapitän Harry Maguire und das Trio um Phil Jones, Aaron Wan-Bissaka sowie Marcus Rashford.

Bereits in den Anfangsminuten schien United mit diesem Plan kläglich zu scheitern. In der dritten Spielminute sorgte Nuno Tavares nämlich für den Führungstreffer: Eine Flanke von Granit Xhaka ließen sowohl Telles als auch Varane auf eine ungeschickte Art und Weise zu Bukayo Saka durchrutschen. Den Abschluss des Engländers konnte David de Gea zwar parieren, doch beim Nachschuss von Nuno Tavares war der Schlussmann der Red Devils chancenlos.

Manchester United erholte sich von diesem Schock und Diogo Dalot hätte sogar den Ausgleich erzielen können, aber der 23-Jährige traf nur die Latte. Stattdessen legte Arsenal nach, obwohl das 2:0 erst wegen Abseits aberkannt wurde. Es schaltete sich allerdings der VAR ein, der ein Foulspiel von Telles gegen Saka in der Torentstehung entdeckte. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte trocken ins linke untere Eck (32.).

Lange hielt die Freude der Arsenal-Anhänger jedoch nicht an, weil Rückkehrer Ronaldo zur Stelle war. Matic flankte von links auf CR7 und dieser setzte sich beeindruckend gegen zwei Verteidiger durch, bevor er den Ball aus kürzester Distanz in die Maschen jagte (34.). Für die Red Devils folgte darauf eine starke Phase, die jedoch nicht mit dem Ausgleich belohnt wurde. Nach Wiederanpfiff bekamen die Gäste das 2:2 sogar auf dem Silbertablett serviert, Bruno Fernandes setzte einen Handelfmeter allerdings nur an den Pfosten (57.).

Im Anschluss wurde Cristiano Ronaldo wegen Abseits ein Treffer aberkannt (60.), ehe Dalot erneut das Aluminum traf (63.). Auf der Gegenseite markierte Xhaka mit einem traumhaften Distanzschuss das 3:1 und damit die Entscheidung (70.). In einer von Fouls geprägten Schlussphase trübte die Verletzung von Saka (74.) den verdienten Sieg der Gunners.

Xhaka erwies sich heute nicht nur als Matchwinner, sondern schoss sich auch in einen elitären Kreis. Einzig die unnötige gelbe Karte passte nicht ins gute Spiel des Schweizers.

Das fiel auf: Erst Pech und dann Glück für Fernandes

Der 27-jährige Portugiese überzeugte heute nicht. Erstens vergab der sonst sichere Elfmeterschütze diesmal vom Punkt und ließ damit auch die Chance auf den wichtigen Ausgleich liegen. Außerdem konnte der Kapitän von Glück sprechen, dass Schiedsrichter Craig Pawson für ein brutales Einsteigen mit offener Sohle gegen Tavares nur die gelbe Karte zückte (76.).

Die Statistik: 100

Cristiano Ronaldo erzielte heute seinen 100. Treffer in der Premier League. Eine beeindruckende Statistik, die den Frust des Portugiesen allerdings wohl kaum lindern wird.

