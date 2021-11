In einer von Manchester United desolat gespielten ersten Hälfte gingen die Hausherren durch Joshua King (28.) und Ismaila Sarr (44.) mit einer 2:0-Führung in die Kabine.

Dabei hatte die Solskjaer-Elf sogar noch Glück.

Sarr scheiterte in der 8. Minute zunächst per Elfmeter an United-Schlussmann David de Gea. Nachdem der VAR eingeschritten war, wurde der Strafstoß wiederholt. Erneut versagten Sarr die Nerven, erneut parierte de Gea.

Kurz nach der Pause war es Donny van de Beek, der Manchester kurz nach seiner Einwechslung mit dem Anschlusstreffer (50.) hoffen ließ.

United erhöhte in der Folge das Tempo, wurde jedoch durch die Gelb-Rote Karte (69.) für Harry Maguire ausgebremst - und kassierte in der Schlussphase zwei Kontertore durch Joao Pedro (90.+2) und Emmanuel Dennis (90.+6).

