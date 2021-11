Fußball

Ole Gunnar Solskjaer gibt nach Entlassung bei Manchester United Abschiedsinterview: "Es war mir eine Ehre"

Es ist offiziell: Ole Gunnar Solskjaer wurde am Tag nach der peinlichen 1:4-Niederlage in der Premier League beim FC Watford als Trainer von Manchester United entlassen. Im ersten Interview nach seinem Rauswurf spricht der Norweger über viele besondere Beziehungen, die in drei Jahren als Coach der Red Devils entstanden sind.

00:01:01, vor 34 Minuten