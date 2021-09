Was Solskjaer meinte: Seit Klopps öffentlicher Beschwerde werde United benachteiligt. Der Coach vom ewigen Rivalen FC Liverpool hatte im Januar gesagt, United habe in den jüngsten zweieinhalb Jahren mehr Strafstöße zugesprochen bekommen als die Reds in seiner kompletten, über fünfjährigen Amtszeit.

Insgesamt waren es elf, fünf davon nach Klopps Äußerung.

Laut Solskjaer wurde United allein in den beiden jüngsten Pflichtspielen um drei Elfmeter betrogen.

Um einen beim Ligapokal-Aus am vergangenen Mittwoch gegen West Ham United (0:1) sowie um zwei weitere beim vorangegangen Ligaduell mit den Hammers (2:1).

(SID)

