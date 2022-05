Fußball

Pep Guardiola schwört Manchester City ein: Gewinn der "Premier League ist das wichtigste Ziel"

Pep Guardiola macht sich keine Gedanken, ob seine Mannschaft zum dritten Mal in vier Jahren 100 Tore in der Premier League erzielt. Der Spanier sagt, das Einzige, was er will, ist, den Titel zu holen.

00:00:36, vor 2 Stunden