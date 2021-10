Nach dem Last-Minute-Remis gegen Crystal Palace Anfang der Woche gaben die Gunners dieses Mal die Führung nicht mehr aus der Hand und holten den vierten Sieg der Saison.

Dabei blieb Arsenal im sechsten Ligaspiel nacheinander ungeschlagen und stellte in der Tabelle zunächst den Anschluss an die europäischen Plätze her.

Mann des Spiels war einmal mehr der Gabuner Pierre-Emerick Aubameyang, der sein viertes Saisontor erzielte und das dritte Tor der Londoner mustergültig vorbereitete.

(SID)

