"Als englischer Spieler kenne ich nur die Premier League, und ich habe immer gedacht, dass ich eines Tages gern im Ausland spielen und mich dieser Herausforderung stellen würde", erklärte der Außenstürmer und ergänzte:

"Ich sollte eigentlich ein paar andere Sprachen lernen. Ich mag den französischen Akzent und das Spanische sehr."

Obwohl Raheem Sterling die Three Lions im vergangenen Sommer bei der EM-Endrunde mit drei Turniertreffern bis ins Endspiel ( 3:4 n.E. gegen Italien ) geführt hatte, spielte er auf Klub-Ebene unter dem ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola zuletzt nur eine untergeordnete Rolle

Der 26-Jährige stand in der laufenden Spielzeit lediglich viermal in der Startformation (insgesamt zehn Spiele, ein Tor). Auch in den beiden Premier-League-Topspielen gegen den FC Chelsea (1:0) und den FC Liverpool (2:2) unmittelbar vor der Länderspielpause kam er jeweils nur von der Bank.