Der 28-Jährige gewann mit Inter in der zurückliegenden Saison den Titel in der italienischen Serie A. Die Nerazzurri lösten damit Dauermeister Juventus Turin ab.

Lukaku steuerte 24 Tore zum Scudetto Inters bei.

Dem Bosnier winkt in Mailand ein Zweijahresvertrag, und er soll per annum fünf Millionen Euro plus Boni kassieren.

(SID)

