Tuchel habe beim Verein um Erlaubnis gefragt und anscheinend positive Rückmeldung bekommen. Der Klub wolle sogar noch einen Schritt weiter gehen und es den Trainern ermöglichen, sofort Rückmeldung zu geben.

"Der Verein versucht, seine Einrichtungen durch die Installation von Kameras um mehrere der Spielfelder herum zu verbessern. Das soll den Trainern ermöglichen, gründlicheres Feedback zu geben", wird Planungsagentin Nancy Thompson in einem dem Gemeinderat vorliegenden Antrag zitiert.

"Technologie hat in den vergangenen Jahren eine immer größere Rolle im Coaching in einer Vielzahl von Sportarten gespielt", heißt es dort weiter. "Durch die Installation von Kameras in Cobham können Trainingseinheiten aus verschiedenen Blickwinkeln und Höhen aufgezeichnet werden."

Bundesliga Es geht auch ohne Haaland - aber ein anderes Problem bleibt GESTERN AM 19:47

Thompson fügt hinzu, dass die Daten sofort weitergeleitet werden und die Trainer entsprechend reagieren könnten. Die Kameras seien der Nutzung von Drohnen vorzuziehen.

Das könnte Dich auch interessieren: Trikot-Streit eskaliert: BVB-Fans gehen auf Marketingchef los

"Ein Mensch, keine Maschine": Rose spricht über Haaland-Verletzung

Bundesliga Ohne Haaland: Dortmund müht sich zum Dreier gegen Augsburg GESTERN AM 15:26