Fußball

Thomas Tuchel kündigt Gespräch mit Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Arsenal an: "Tut mir leid für ihn"

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel glaubt weiter fest an die Qualitäten von Pierre-Emerick Aubameyang. Bei dem Ex-BVB-Star läuft es derzeit alles andere als rund beim FC Arsenal. Nach dem "Disziplinarverstoß" wurde ihm die Kapitänsbinde entzogen und er steht nicht mehr im Kader. Wie es weitergeht? Unklar. Tuchel kündigt an, sich mit Aubameyang in Verbindung zu setzen und schwärmt von dem Stürmerstar.

00:01:16, vor 36 Minuten