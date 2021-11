Fußball

Thomas Tuchel lobt Förderer Ralf Rangnick: "Hatte großen Einfluss auf alle"

Der FC Chelsea trifft am Wochenende auf Manchester United. Ralf Rangnick steht kurz vor einem Engagement bei den Red Devils. Gut möglich also, dass Thomas Tuchel am Sonntag seinem einstigen Förderer an der Seitenlinie gegenübersteht. Der Chelsea-Coach bezeichnete den 63-Jährigen als eine der "Hauptfiguren" seiner Laufbahn und huldigte den früheren Schalke-Coach als Taktik-Revolutionär.

00:00:49, vor einer Stunde