Fußball

Thomas Tuchel seit einem Jahr Trainer vom FC Chelsea - Blues-Coach krönt sich mit Champions-League-Titel

Vor einem Jahr übernimmt Thomas Tuchel den FC Chelsea. Der 48-Jährige legt den besten Start aller Blues-Coaches hin und bleibt in seinen ersten 13 Spielen ungeschlagen. In der Premier League führt er die Londoner auf Rang vier. Das Highlight: Der 29. Mai in Porto. Tuchel führt Chelsea zum Champions-League-Titel. Doch Tuchel bleibt hungrig: "Ich will den nächsten Titel". Das Jahr im Rückblick.

00:02:41, vor einer Stunde