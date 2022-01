Fußball

Thomas Tuchel vom FC Chelsea nach Unentschieden bei Brighton & Hove Albion: "Willkommen in der Realität"

Seit vier Ligaspielen hat Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea nicht mehr gewonnen. Für den 48 Jahre alten Schwaben ist das die längste Negativserie seit Oktober 2016. Nach dem mageren 1:1 in Brighton verteidigt der Chelsea-Coach, dass seine Mannschaft aufgrund des Pensums derzeit nicht an ihr Leistungsvermögen heranreicht. "Willkommen in der Realität. Das kann euch nicht überraschen", so Tuchel.

00:01:05, vor 20 Minuten