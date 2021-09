Das sagte der ehemalige Profi, der zwischen 1993 und 2005 für Manchester United spielte, gegenüber "Sky Sports" nach dem Sieg von United gegen West Ham United ( 2:1 ). Sancho wurde in der Partie erst für die letzten 20 Minuten eingewechselt.

Auch wenn die ersten Auftritte des Flügelspielers für die Red Devils nur durchwachsen liefen, bleibt Keane zuversichtlich. "Er ist noch ein junger Spieler, an den große Erwartungen gerichtet werden", so der TV-Experte. Er fügte hinzu: "Er kommt zu einem neuen Verein, in dem er sicherlich nicht der Star ist und in der Rangordnung unten steht."

Auch der ehemalige Manchester-City-Profi Micah Richards nahm Sancho in Schutz. Es sei für den jungen Engländer bislang zwar nicht so gelaufen wie erhofft, doch er erklärte: "Einige Spieler gewöhnen sich sofort ein, andere brauchen Zeit."

Solange der 21-Jährige "hart arbeiten" und ein "bisschen mehr Selbstvertrauen" finden würde, könne er ein "Schlüsselspieler" werden. Ein Schlüsselspieler war der Engländer in seiner Zeit bei Borussia Dortmund: In 137 Pflichtspielen schoss er 50 Tore und bereitet 64 weitere vor.

United-Trainer Solskjaer verteidigt Sancho

United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer sieht ebenfalls keinen Grund zur Sorge. "Er ist 21 Jahre alt, er lernt, wie wir trainieren, er lernt, wie wir spielen, er lernt die Premier League kennen, aber er ist hungrig und will lernen", sagte er gegenüber "Sky Sports" und fügte hinzu: "Wir kannten sein Talent und haben ihn mit dem Gedanken verpflichtet, dass wir hier für die nächsten zehn oder zwölf Jahre einen Top-Offensivspieler haben werden. Jadon ist dabei, sich zurechtzufinden."

Auch Keane äußerte noch eine klare Botschaft: "Er muss sich an all das anpassen. Gebt ihm eine Chance."

