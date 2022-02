Und Weghorst verkörperte darin sozusagen die Rolle des Tyrannosaurus Rex, der mit seinem Gebrüll Angst und Schrecken verbreitet.

Die Fans kommentierten fleißig unter dem Video und feierten die sehr besondere Bekanntmachung größtenteils. Ein User schrieb: "Das landet sofort in der Hall of Fame von Spieler-Vorstellungen."

Ein weiterer Kommentar: "Er hat eigentlich schon am Freitag unterschrieben, aber es hat so lange gedauert, das Video fertigzustellen."

Weghorst, der in 118 Bundesligaspielen für Wolfsburg 59 Tore erzielte, meinte bei seinem Abschied von den VfL-Fans : "Ich bin sehr stolz, ein Teil dieses Klubs gewesen zu sein, für den ich immer alles gegeben habe, viele Tore schießen konnte und bei dem ich mich immer sehr geschätzt gefühlt habe."

Es sei allerdings auch "ein Traum von mir (gewesen), in der Premier League zu spielen. Diesen kann ich mir jetzt erfüllen und noch einmal eine neue Herausforderung annehmen, auf die ich mich sehr freue", so der 29-Jährige, der Burnley nun vorerst vor dem Abstieg retten muss. Mit zwölf Punkten nach 18 Spielen liegen die Clarets in der Premier League auf dem 20. und letzten Tabellenplatz.

