Der ehemalige Weltfußballer soll einem Engagement in der Premier League gegenüber nicht abgeneigt sein. Die Verantwortlichen der Red Devils erwarten, dass die gute Beziehung des Franzosen zu den Sommer-Neuzugängen Cristiano Ronaldo und Raphael Varane zudem helfen könnte, ihn von der Aufgabe zu überzeugen.

Beide waren Schlüsselspieler, als Zidane mit Real Madrid zwischen 2016 und 2018 drei Mal in Serie die Champions League gewann.

ManUnited rangiert in der Premier League derzeit nur auf Rang sechs, hat schon fünf Zähler Rückstand auf die Champions-League-Ränge. Zuletzt war der Mannschaft nach der 0:2-Pleite im Derby gegen Manchester City im Old Trafford heftige Kritik entgegengeschlagen. Insbesondere Trainer Solskjaer geriet in den Fokus.

Nun soll der zweimalige Welttrainer des Jahres den Traditionsklub offenbar zurück zu altem Glanz führen.

