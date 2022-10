Nun liegt Arsenal wieder zwei Punkte vorne.

Gabriel Martinelli (5.), Reiss Nelson (49., 53.) mit einem Doppelpack in nur vier Minuten, Thomas Partey (57.) und Martin Ödegaard (78.) erzielten die Treffer für die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta und sorgten für den höchsten Saisonsieg.

Nottingham, das in der Vorwoche Jürgen Klopps FC Liverpool mit 1:0 düpiert hatte, bleibt mit neun Punkten Letzter.

Am Samstag hatten Klopps Reds und auch der FC Chelsea Niederlagen kassiert. Liverpool verlor zu Hause gegen Leeds United 1:2 (1:1) Chelsea unterlag Brighton and Hove Albion 1:4 (0:3) . Für Chelseas Teammanager Graham Potter war es eine bittere Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, Nationalspieler Kai Havertz (48.) traf für die Blues per Kopf.