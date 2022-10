Jürgen Klopp würde seinen Dauerbrennern sicher gerne ein paar Tage zum Durchatmen geben - einfach mal den Kopf frei kriegen, die Niederlage verdauen.

Geht bloß nicht. Am Dienstag heißt es schon wieder Champions League, Heimspiel ausgerechnet gegen das derzeit wohl heißeste Team Europas, das von der Società Sportiva Calcio Napoli, kurz SSC Neapel.

Also wird Klopp wieder seine ausgelaugten Spieler ranlassen müssen. "Wir können gegen Napoli ja nicht unsere U23 spielen lassen", sagte der 55-Jährige am Samstagabend, als die Enttäuschung über das 1:2 gegen Leeds United noch tief saß: "Die sind am Fliegen und hauen alles weg, was ihnen gerade vor die Flinte kommt." Seine Mannschaft dagegen sei genau das Gegenteil - und muss trotzdem bestehen. "Wir haben keine Zeit, zu atmen", sagte Keeper Alisson Becker.

Doch der Trend zeigt nach unten. Die Pleite gegen das Kellerkind der Premier League war bereits die fünfte Saisonniederlage für die Reds. Von 18 Pflichtspielen hat Liverpool gerade mal die Hälfte gewonnen.

Liverpool jetzt gegen das wohl heißeste Team Europas

Gegen Napoli geht's nun nur ums Prestige; dass man die Italiener nach dem 1:4 im Hinspiel noch im direkten Vergleich übertrumpft und so von Platz eins der Gruppe verdrängt, ist unwahrscheinlich. Gespielt werden muss dennoch - auch wenn Liverpool gerade auf dem Zahnfleisch daherkommt.

Die Außendarstellung von Klopp ist dabei ein wichtiger Punkt. Nach dem Leeds-Spiel antwortete der Deutsche tapfer und sachlich ins pinke Premier-League-Mikrofon. Drei Minuten lang versuchte er Antworten für die Heimniederlage zu finden, dann sagte er einen bemerkenswerten Satz.

"Es tut mir leid, dass es so ist, aber so ist die Situation nun mal gerade", meinte Klopp ratlos, kündigte aber immerhin intensive forensische Analysen an, um die Ursachen für den Negativlauf zu finden: "Ich weiß nicht, wie tief man graben kann, aber wir werden ziemlich tief graben."

Núñez ist nicht Mané

Das größte Problem laut Klopp: der dünne Kader, durch Verletzungen zusätzlich gebeutelt. So seien die Reds in jedem Spiel schnell am Limit.

"Wir müssen immer alles raushauen mit den Leuten, die zur Verfügung stehen. Dass wir dabei nicht klar und nicht frisch genug sind, das kann man sehen. Und wenn wir uns die Tore dann noch selbst reinhauen, macht es das Leben nicht leichter", meinte er nach dem schweren Abwehrpatzer von Joe Gomez und Alisson Becker, der zum 0:1 gegen Leeds geführt hatte.

Ohne die Langzeitverletzten Diogo Jota und Luis Díaz fehlt es der Offensive im Spielvortrag an Tempo. Der zum FC Bayern München gewechselte Sadio Mané wird nicht nur als Angreifer vermisst, sondern vor allem auch als Anläufer und damit Impulsgeber fürs Angriffspressing.

Darwin Núñez, für 80 Millionen Euro von Benfica geholt, ist ein ganz anderer Spielertyp als Mané. Das Metier der echten Stürmerkante sind eher das Toreschießen denn das Spiel gegen den Ball, doch der Uruguayer steht erst bei sechs Buden - zu wenig, um ein Volltreffer zu sein.

Klopp beklagt Verletzungspech

Klopps Dauerbrenner Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Fabinho und Trent Alexander-Arnold wirken dagegen überspielt und liefern nur noch schwankende Leistungen ab. Zudem sehen Kapitän Jordan Henderson (32) und James Milner (36) ihren Zenit so langsam im Rückspiegel verschwinden.

"Es sind keine unlösbaren Probleme, aber wir spielen alle drei Tage. Es ist eine brutal intensive Saison und wir haben seit dem ersten Tag Verletzungsprobleme", klagte Klopp am Samstagabend in seiner Paraderolle: dem lamentierenden Trainer.

Nach Niederlagen wirkte der Deutsche zuletzt wahlweise ratlos oder angepisst, machte dabei jedoch selten den Eindruck, genau zu wissen, wo der Schuh bei seiner Mannschaft drückt.

Dass er dabei oft auf den engen Spielplan und die eingeschobene Winter-WM schimpft, ist valide, hilft den Reds aber auch nicht weiter. Im Gegenteil: Für seine Spieler liefert diese Fokussierung auf missliche Umstände ein Alibi.

Klopp kann Gegentor nicht erklären

Gegen Leeds kassierte der LFC im zwölften Ligaspiel zum achten Mal den 0:1-Rückstand. Trotz 69 Prozent Ballbesitz bekamen die Reds den Fuß erst spät in der Partie aufs Gas, wurden dann aber in der 89. Minute ins Mark getroffen.

"Man kann nicht so verteidigen, wie wir beim zweiten Tor verteidigt haben. Das ist einfach nicht möglich. Wir sind außen in Überzahl, aber keiner greift ein. Ich kann das nicht erklären", sagte Klopp

Für Ex-Liverpool-Spieler Steve Nicol gab es in Innenverteidiger van Dijk, der erstmals nach fünf Jahren und 70 Partien auf dem Platz mit den Reds ein Heimspiel verlor, einen weiteren Schuldigen.

"Er bewegt weder seine Füße noch seinen Körper. Er steht einfach rum und schaut nur zu", kommentierte Nicol das Tor von Crysencio Summerville (89.), der den Niederländer mit zwei schnellen Bewegungen genarrt hatte.

"Bei der Menge an Spielen, die wir haben, sind einige Spieler vielleicht ein bisschen überfordert", gab Klopp zu: "Man sieht, dass wir sehr gute Momente haben, wie in vielen Teilen des Spiels, aber insgesamt ist es nicht genug."

Platz vier schon acht Punkte weg

Für Reds-Legende Jamie Carragher habe Liverpool so "ein ernstes Problem". Die Leeds-Partie sei "nicht nur ein Ausreißer nach unten" gewesen: "Liverpool ist ein Schatten der Mannschaft, die sie einmal waren. Das ist nicht mehr das Liverpool, das wir in den letzten fünf Jahren gesehen haben. Sie spielen nicht mit der gleichen Intensität und haben einfach nicht mehr die Kraft in den Beinen."

Nicol kritisierte vor allem das Defensivverhalten im Verbund: "Vor zwei Jahren hätte diese Viererkette noch Leeds in deren eigener Hälfe eingeschnürt. Jetzt verteidigt Liverpool gar nicht mehr: weder vorne, noch in der Mitte, noch hinten. Das gleicht einem Husarenritt."

Zuletzt wurden Joel Matip und Ibrahima Konaté als Alternativen in der Innenverteidigung schmerzlich vermisst. Auch der verletzungsgeplagte Thiago ist in der Zentrale aktuell nicht auf Top-Niveau. Neben dem Spielertyp á la Mané fehlt Liverpool aber auch ein spielstarker, dynamischer zentraler Mann. Im Sommer hätte Klopp gerne Aurélien Tchouaméni gehabt, der aber lieber zu Real Madrid ging.

Nun bemüht man sich um Dortmunds Jude Bellingham - der aber sicher kommende Saison Champions League spielen will. Doch Liverpool schwimmen diese Felle allmählich davon. Von der Meisterschaft redet an der Merseyside angesichts von 15 Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal schon lange keiner mehr. Platz vier, aktuell vom neureichen Newcastle United gehalten, ist aber auch schon acht Punkte entfernt ( Tabelle der Premier League ).

Und dazwischen liegen mit Manchester United und dem FC Chelsea weitere potente Teams, die Liverpool die Aufholjagd schwermachen wollen.

Klopp wirkt resigniert

"Irgendwas läuft komplett falsch", sagte Alexander-Arnold nach dem Duell Leeds: "Daran müssen wir alle arbeiten und zusehen, dass wir das schnell in den Griff kriegen, vor allem kommende Woche gegen die Spurs, einen Top-Vier-Rivalen. Dort müssen wir unbedingt punkten, wenn wir unsere Ziele noch erreichen wollen."

Dass das in Tottenham auch wirklich gelingt, darf jedoch arg bezweifelt werden. Klopp sagte deswegen auch klar: "Ich bin nicht so dumm, dass ich nicht um den Abstand wüsste und welche Teams da oben stehen. Man kann sich nicht für die Champions League qualifizieren, wenn man so inkonstant spielt wie wir aktuell."

Es sei zwar weiterhin alles möglich. "Aber dafür muss man Fußballspiele gewinnen", so der 55-Jährige. Die von Klopp so oft gescholtene WM könnte sich nun sogar als willkommene Zäsur herausstellen.

Keine Generalüberholung

Vier Spiele haben die Reds bis dahin noch - nur noch vier, sagen sich die Reds-Fans. Augen zu und durch, sagt dagegen Klopp: "Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für eine Generalüberholung. Wir müssen uns durchkämpfen, um das Momentum, Selbstvertrauen und Sicherheit kämpfen und das machen wir."

Es gäbe schließlich keine Zweifel, "dass so ziemlich jeder auf dem Platz besser Fußball spielen kann". Sein Team müsse "schlauer spielen, die einfachen Dinge richtig machen".

"Ich weiß, dass sie wollen, aber was für eine andere Erklärung gibt es dann dafür? Es kann ja nur sein, dass sie nicht können. Dass sie es können, haben wir aber schon gesehen, also muss es daran liegen, dass es ihnen schwerer fällt, das momentan abzurufen", analysierte der Trainer in einer Art Selbstgespräch.

Es gäbe aktuell aber "keine Alternative, als sich da durchzukämpfen. Das werden wir tun."

Klopp hofft auf frühes WM-Aus für Reds-Spieler

