Die Stimmung bei den Red Devils sei einfach "sehr gedrückt" und das Selbstvertrauen habe am Boden gewesen, so Fernandes: "Es ist wirklich schwierig, wenn man so einen Lauf hat."

Rangnick stand 29 Mal an der Seitenlinie von Manchester United, holte allerdings nur elf Siege (Punkteschnitt: 1,45 pro Spiel).

Fernandes ist überzeugt, dass der ausbleibende Aufwärtstrend nichts mit dem deutschen Coach zu tun gehabt habe. "Er hat sein Bestes versucht. Er ist ein guter Manager mit guten Ideen, aber es hat nicht bei allen gepasst", meinte der 28-Jährige.

Der vorherige Trainer Ole Gunnar Solskjaer habe zuvor die Mannschaft "mit seiner Idee aufgebaut". Rangnick habe hingegen andere Ideen verfolgt. "Das könnte den Unterschied im Verein ausmachen, denn jeder Manager, der hier war, hatte andere Ideen und brachte andere Spieler mit", glaubt Fernandes.

Zur neuen Saison übernahm schließlich Erik ten Hag den Trainerposten beim Traditionsklub. Bisher erwischten die Red Devils unter dem Niederländer einen guten, wenn auch nicht perfekten Start. In sechs Ligaspielen gewann United vier Mal, verlor aber auch die beiden ersten Spiele und rangiert daher im Moment auf Position fünf. Rangnick wiederum übernahm im Juni als Cheftrainer bei der österreichischen Nationalmannschaft.

