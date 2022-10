Dies sei aber nicht die Frage, so ten Hag weiter. "Die Frage ist, wie allgemein seine Stimmung ist und ob er glücklich ist. Natürlich will er spielen - und er ist angepisst, wenn er nicht spielt."

Ein Zustand, mit dem Ronaldo in den vergangenen Wochen häufiger konfrontiert wurde. In der Premier League kam CR7 in sieben Partien lediglich einmal von Beginn an zum Einsatz, beim 0:4 am zweiten Spieltag gegen Brentford. Insgesamt stehen ganze 207 Spielminuten zu Buche.

"Ich werde ihnen niemals etwas aus den Gesprächen mit meinen Spielern erzählen, das bleibt zwischen uns, das ist klar. Aber gerade Cristiano ist sehr ehrgeizig, das wissen wir alle. Er ist nicht glücklich, wenn er nicht spielt", so ten Hag weiter.

Ronaldo wollte den englischen Rekordmeister aufgrund der verfehlten Champions-League-Qualifikation eigentlich im Sommer unbedingt verlassen, der fünfmalige Weltfußballer wurde mit diversen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht - einen neuen Arbeitgeber fanden er und sein Agent Jorge Mendes jedoch nicht.

Ronaldo: Abschied im Winter?

Auch ten Hag bekräftigte regelmäßig, dass er gar nicht daran denke, den Portugiesen ziehenzulassen. Diese Haltung soll sich mittlerweile jedoch geändert haben. Laut "The Telegraph" sei der niederländische Coach gewillt, Ronaldo im Winter-Transferfenster abzugeben , sofern ein passendes Angebot unterbreitet wird.

Ronaldos Vertrag bei United ist noch bis Sommer 2023 gültig.

