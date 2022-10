Man muss sich das mal vorstellen: Der beste Champions-League-Torschütze der Geschichte und Mensch mit den meisten Instagram-Followern sucht einen neuen Verein - und findet keinen. Will den wirklich kein Klub die Ikone Cristiano Ronaldo in seinen Reihen wissen, ist die globale Popularität des fünfmaligen Weltfußballers nichts mehr wert?

So ist es natürlich nicht. Und doch gibt es Gründe, warum Europas Beletage offenbar Angst davor hat, sich mit einem Ronaldo-Transfer die Finger zu verbrennen. Daran, dass der 37-Jährige bei Manchester United keine Zukunft mehr hat und wechseln will oder gar muss, besteht kein Zweifel.

Inzwischen ist der Portugiese zwar begnadigt, dennoch stehen die Zeichen auf Abschied. Ein Wechsel im Wintertransferfenster gilt als wahrscheinlich, das Karussell der Spekulationen dreht sich bereits schwindelerregend schnell. Die Auswahl an möglichen Klubs ist ob der noch immer extrem großen Ambitionen des Routiniers aber stark begrenzt.

"Ich will in die Champions League", stellte Ronaldo schon zu Jahresbeginn klar. Mit den Red Devils verpasste er dieses Ziel, statt der großen Königsklassen-Bühne muss der Superstar mit seinem Team nun in der Europa League ran. Am Donnerstag heißt der Gegner Sheriff Tiraspol. Ronaldo ist wieder im Kader, der Glamour-Faktor aber überschaubar.

Für Ronaldo zählt auch mit 37 Jahren (fast) nur die Champions League. Mit einem Winterwechsel könnte er sich den Traum noch erfüllen. Die Frage ist nur: Welche europäischen Topklubs kämen überhaupt infrage. Wir haben uns bei den internationalen Fußball-Experten von Eurosport in England, Spanien, Frankreich und Italien umgehört.

Napoli - glücklich ohne Ronaldo

"Die italienische Mannschaft, die am stärksten mit Ronaldo in Verbindung gebracht wurde, war Napoli. Im Sommer war viel von einer Rückkehr nach Italien die Rede, aber das war eindeutig mehr der Wunsch des Spielers als des Vereins", erklärt Davide Bighiani von Eurosport in Mailand. Die Zeit habe gezeigt, "dass Trainer Luciano Spalletti und der Klub-Vorsitzende Aurelio De Laurentiis recht hatten mit ihrer Entscheidung, ohne Ronaldo zu planen".

Meldungen, wonach auch die Roma ihre Fühler nach dem Stürmer ausgestreckt haben sollen, erwiesen sich als Luftnummern - zumal Ronaldo trotz seines im Sommer auslaufenden Vertrags in Manchester ein finanzieller Kraftakt wäre. Eine Rückkehr zu Juventus gilt ebenfalls als ausgeschlossen. 2018 erst hatte die Alte Dame 117 Millionen Euro nach Madrid überwiesen, um sich die Dienste des portugiesischen Nationalspielers zu sichern.

Ronaldo - das ist die Option in der Premier League

Logisch betrachtet wäre ein Verbleib in der Premier League durchaus attraktiv für Ronaldo, gilt die Liga doch für viele Experten als die beste der Welt. Eigentlich, glaubt Eurosport-Experte Ibrahim Mustapha von Eurosport in London, könne sich "einzig Manchester City Ronaldo leisten, aber dort spielt ja jetzt Erling Braut Haaland".

Allerdings tat sich dieser Tage eine neue Option auf: Chelsea. Laut der britischen "Daily Mail" habe Miteigentümer Todd Boehly großes Interesse an einer Verpflichtung . Und auch Mustapha kann dem Gedankenspiel einiges abgewinnen. "Graham Potter, der vor Kurzem als Coach übernahm, mag es, wenn seine Mannschaft nach vorne spielt. Ein Torjäger wie Ronaldo wäre daher ideal, insofern er in die Nähe seiner Bestform kommt."

Dennoch wäre Ronaldo ein Hochrisiko-Projekt. "Wahrscheinlich würde dieselben Probleme wie bei United auftreten, sobald Potter sich entscheidet, ihn nicht einzusetzen. Es dürfte sich für den Trainer nicht lohnen, das Wagnis einzugehen, einen Spieler ins Team zu holen, der seine Autorität untergräbt", unterstreicht der Eurosport-Experte. Trotz bleibt Chelsea unter vielen unwahrscheinlichen Zielen eine der realistischeren.

PSG und Ronaldo - non merci

Es ist fast schon ein Automatismus, dass der Name PSG aufploppt, wenn ein Schwergewicht wie Ronaldo auf dem Markt ist. "Aber Paris hat bereits Lionel Messi, Neymar und natürlich Kylian Mbappé. Drei Weltstars, die entsprechend kosten. Die Geschichte hat uns gelehrt, nichts auszuschließen, aber es wäre mehr als merkwürdig, wenn man jetzt auch noch Ronaldo unter Vertrag nehmen würde", erteilt Fußball-Fachmann Maxime Dupuis von Eurosport in Paris der Personalie eine Absage.

Selbst für PSG-Verhältnisse wären zu viele Offensivkräfte an Bord, sollte man Ronaldo doch in die Hauptstadt locken. Aus Sicht von Dupuis ergebe der Deal nur in einer Hinsicht Sinn: "Es wäre dann eine Marketing-Entscheidung."

Real, Atlético, Barça? "Ronaldos Zeit in Spanien ist vorbei"

In Spanien entsprechen indes drei Vereine der Kragenweite von Ronaldo: Real Madrid, der FC Barcelona und Atlético Madrid. Pikanterweise hat Atlético-Coach Diego Simeone erst vor etwas mehr als einer Woche dermaßen deutlich gemacht, was er von Ronaldo im Trikot der Rojiblancos halten würde.

"Er hat bei Real Madrid Maßstäbe gesetzt und ich würde ihn hier genau so wenig spielen sehen wollen wie Martin Palermo oder Juan Román Riquelme für River Plate oder Ariel Ortega für Boca Juniors. Es gibt Situationen, die sehr klar sind", betonte der 52-Jährige gegenüber dem TV-Sender "Tigo Sports". Er sei sogar schon von den eigenen Fans vor einem möglichen Ronaldo-Geschäft gewarnt worden.

"Ronaldos Zeit in Spanien ist vorbei", stellt Aitor Simarro von Eurosport in Madrid klar. Auch eine Rückkehr zu Real schließe er aufgrund der Neuausrichtung der Mannschaft und den finanziellen Dimensionen aus. Bleibt der FC Barcelona. Theoretisch. Praktisch aber haben die Katalanen mit Robert Lewandowski die Offensive gleichermaßen prominent wie schlagkräftig besetzt. Wozu also das einstige Klub-Idol des Erzrivalen verpflichten?

Ronaldo - Bayern und BVB winken ab

Was Ronaldos Jobsuche erschwert: Auch in der Bundesliga sagt man höflich "nein danke". Beim FC Bayern München habe man "kurz über ihn diskutiert und in Dortmund vermutlich auch", gab der FCB-Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn in der "Sport Bild" zu. Die Idee sei dann "schnell verworfen" worden. Ähnliche Signale kamen vom BVB. Es habe "nie Kontakt gegeben" mit dem United-Angreifer, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Wie also geht es weiter mit Ronaldo, bleibt ihm nur der Weg in zahlungskräftige, aber sportlich weniger hoch einzuschätzende Ligen wie jene auf der arabischen Halbinsel oder die Major League Soccer in den USA?

Nicht unbedingt, denn es gibt einen Klub, der Ronaldo sofort den roten Teppich ausrollen würde, wenn er denn finanziell zu Abstrichen bereit ist: Sporting Portugal.

Bei den Lissabonern begann einst die Profilaufbahn des Europameisters von 2016. "Alle bei Sporting träumen von Cristianos Rückkehr", verkündete Trainer Rúben Amorim. Man habe allerdings "nicht das Geld, um sein Gehalt zu stemmen".

Womit der Ball bei Ronaldo liegt. Hätte doch Charme, die Rückkehr an den Ort, wo alles seinen Anfang nahm - und in der Champions League spielt Sporting auch ...

